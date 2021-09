Elezioni Municipio IX, intervista a Laura Campagnola: candidata presidente di REvoluzione Civica

Laura Campagnola, la candidata presidente al Municipio IX per REvoluzione Civica, ha risposto alle domande di Romatoday.

Il IX Municipio ha la stessa estensione del comune di Milano. In un territorio così vasto le linee metropolitane sono però tutte nel quadrante dell’Eur. Cosa fare per migliorare il servizio di trasporto pubblico nei quartieri periferici?

La mobilità nel IX municipio è sicuramente un tema da affrontare perché vorrei ricordare a tutti che da quasi 15 anni giace in un cassetto il progetto di una metropolitana monorotaia che partendo dalla stazione di eur magliana potrebbe collegare fra loro i quartieri di mostacciano tor de cenci e spinaceto con la possibilità di ridurre il tempo attuale di percorrenza da 40 minuti a 15 . Per ben due volte negli anni è stato approvato, la seconda volta nel 1997 furono pure stanziati i fondi ma poi...nulla di fatto. Io come candidato presidente del IX municipio qualora me ne sia data l opportunità mi impegno a richiedere non solo il ripristino e la posa in opera del progetto ma anche la sua attuazione in tempi brevi. Attualmente la linea Atac 705 da ormai 40 anni con ben 21 fermate è l unica che garantisce il collegamento con eur fermi ai quartieri di Spinaceto Tor de cenci Casal brunori e Tre pini. È chiaro che va implementata e vanno studiate sulla pianta toponomastica dei quartieri che ormai sono più grandi e hanno più vie da poter sfruttare altri percorsi. Esempio perché tramite la via Cristoforo Colombo e le sue arterie non aggiungere due linee Atac che collegano il capolinea della metropolitana EurFermi direttamente i quartieri di Mostacciano Casal Brunori e Spinaceto? Revoluzione Civica si impegna a trovare soluzioni fattibili che agevolerebbero di molto la cittadinanza e di conseguenza si ridurrebbe il traffico automobilistico che in alcune ore è drammaticamente lento e molto inquinante.

Il territorio che si candida ad amministrare è uno dei più verdi della Capitale. Tanti parchi e giardini si gestiscono solo con Servizio giardini o pensa di incentivare forme di sussidiarietà, promuovendo il ricorso al contributo di cittadini volontari?

Il IX municipio è quello con più aree verdi e parchi di tutti gli altri. Io sono contraria all utilizzo dei cittadini che come volontari si devono rimboccare le maniche per manutentarlo visto che pagano già annualmente e profumatamente la TARI . L'AMA a Roma ha 7500 dipendenti di cui molti potrebbero essere impiegati istituendo dei corsi appositi a spese del Municipio (Comune) come Giardinieri implementando le scarse risorse a disposizione del IX.



Certo i cittadini dal canto loro dovrebbero come senso civico raccogliere le deiezioni dei loro animali,non vandalizzare i parchi e non sporcarli lasciando in giro rifiuti di ogni genere. A tal proposito si potrebbe creare una rete di videosorveglianza negli spazi più ampi - ad esempio il parco di Spinaceto, Fonte Laurentina e non solo - collegata ad una centrale della polizia municipale che avrebbe il compito di sorvegliare e punire con sanzioni i colpevoli. La pista ciclabile già esistente ma incompleta della laurentina va ultimata e resa fruibile. Vanno individuati spazi destinati a aree ludiche e sportive. E soprattutto va calendarizzata dal IX municipio direttamente e non da Roma Capitale grazie a un decentramento di poteri la potatura degli alberi e la pulizia dei prati in date certe e in estate più numerose.

Un altro primato del Municipio IX riguarda la percentuale di raccolta porta a porta, la più alta di Roma. Manca solo al Laurentino e Spinaceto. Pensa si debba trovare il modo di estenderla anche lì?

Il IX municipio è già molto avanti rispetto agli altri grazie alla raccolta porta a porta spinto già messo in atto e funzionante in molti quartieri tranne Spinaceto Laurentino non a caso i più popoloso. Revoluzione Civica ha presente nel suo programma per Monica Lozzi candidata Sindaca la messa in opera di isole ecologiche sorvegliate da personale AMA qualificato, dove i cittadini si possono recare a portare l immondizia e sversarla in appositi contenitori dividendola per categoria. Anche la presenza di compostiere direttamente in loco, come già sperimentato da Revoluzione civica in una scuola del VII municipio grazie a Monica Lozzi che ne ha voluto la messa in opera, non solo permetterebbe per quanto riguarda l umido di chiuderne il ciclo ma addirittura qualora i cittadini lo volessero di utilizzare il compost anche per i loro giardini o al IX municipio per concimare le aree verdi

Nel vostro territorio convivono grandi centri commerciali, come Euroma 2 e da quest’anno Maximo. C’è qualcosa che il Municipio IX intende fare per consentire al commercio di prossimità, ai mercati rionali, di restare competitivi?

In tutti i quartieri del IX municipio sono presenti mercati rionali che rischiano, data la presenza di grandi centri commerciali, di chiudere i battenti non potendone reggere la competitività. Per far sì che non solo vengano valorizzati ma che i cittadini si rechino a far spesa al mercato, bisogna renderli luoghi di aggregazione sociale con iniziative atte a coinvolgere direttamente i commercianti con gli abitanti. Una fra tutte istituire una giornata a settimana dove i proprietari di box o banchi spieghino da dove provengono i loro prodotti, se sono a km 0, e come devono essere usati in cucina per renderli più gustosi o appetibili. O per esempio una volta al mese organizzare la giornata della degustazione piuttosto che quella dell artigianato. Sicuramente queste e tante altre iniziative renderebbero il nostro modo di fare la spesa meno compulsivo e più divertente.