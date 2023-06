Al parco divertimenti di Castel Romano arriva la Cinecittà World Run Junior

Domenica 18 giugno 2023 presso il parco divertimenti di Castel Romano si terrà per il settimo anno consecutivo la Cinecittà World Run Junior (CCW Run Junior).

L’iniziativa è una corsa ludico-motoria non competitiva di 1 chilometro ed è rivolta a tutti dai 4 anni agli over 80. Gli iscritti attraverseranno gli scenari del parco divertimenti di Castel Romano. Orario di partenza fissato per le ore 10:30. Al termine della gara sarà consegnato un premio al primo e alla prima che taglieranno il traguardo.

Iscrivendosi alla corsa sarà possibile accedere al parco divertimenti. Il tutto avrà un costo di quindici euro.