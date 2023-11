INTERVISTA | "Riconsegnamo gli spazi pubblici ai cittadini. Con il termovalorizzatore cambiamo un quartiere"

Beni comuni, commercio, turismo ma soprattutto prossimità e ricucitura dei territori. Sono questi i cavalli di battaglia della giunta del IX municipio guidata da Titti Di Salvo, eletta nel 2021 e arrivata in questo mese di novembre al secondo anno di mandato. L'impegno su questi fronti è quasi quotidiano da parte dell'ex sindacalista, chiamata dal Pd a riprendere un territorio perso nel 2016 con il successo dei Cinquestelle. Dall'inaugurazione di nuovi spazi pubblici al lancio di progetti di recupero di immobili abbandonati, passando per una serie di patti siglati con realtà del terzo settore, dell'imprenditoria, del commercio. Ma anche la "grana" del termovalorizzatore a Santa Palomba, annunciato dal Sindaco ad aprile 2022 e causa di proteste e fibrillazioni, oltre che delle dimissioni dell'assessore all'ambiente Alessandro Lepidini. Sono diversi i temi sul tavolo di Di Salvo e RomaToday li ha affrontati per un resoconto del biennio di governo del territorio.

Presidente, partiamo da una visione generale di questi due anni: quali sono state le novità più rilevanti portate a termine?

Abbiamo sviluppato una visione di municipio, sulla base di due princìpi: la dimensione collettiva di rete e il lavoro di squadra. In questi due anni abbiamo sfruttato al massimo il vero potere dei municipi, quello di fare rete, non certamente quello dato dalle risorse. Il IX ha una grandissima ambizione, quella di essere il cuore dello sviluppo locale a Roma. Mettere insieme è il vero potere. Per questo abbiamo costruito relazioni, perché lo sviluppo del territorio è una sfida collettiva. Mettere insieme fa crescere il valore delle possibilità, delle capacità di ciascuno. Farlo con le imprese tra loro e con le istituzioni. Indagare il cambiamento del lavoro. È partito, a proposito di questo, l’osservatorio municipale, che ci dirà come è cambiato il lavoro su tutta Roma, perché qui abbiamo sedi di varie attività e imprese nazionali. Indagine fatta da municipio, Inps, sindacati, Federmanager, Acli, imprese. Un altro esempio è il centro culturale Elsa Morante: negli anni ha perso la sua caratteristica di piazza di quartiere, ma il 19 novembre riparte col progetto ‘con la cultura si mangia’ che mette insieme Biblioteche di Roma, l’assessorato all’agricoltura, noi, l’istituto alberghiero Tor Carbone, Arsial, la consulta della cultura, le aziende del IX. Due domeniche al mese torna ad essere un centro di quartiere, una piazza, con eventi artistici, riflessioni sul cibo ma anche laboratori di ragazzi dell’alberghiero.

Ma andiamo un po' nello specifico: cosa avete fatto come giunta in questi due anni?

Intanto abbiamo puntato molto sulla rigenerazione degli spazi pubblici. Siamo convinti che questo territorio abbia necessità di essere cucito offrendo spazi pubblici in cui la comunità si ritrovi e faccia cose. Abbiamo tanto patrimonio pubblico inutilizzato. Dal parco del Castellaccio, aperto a maggio, al parco di via Millevoi chiuso da sette anni e riaperto a metà 2022, al Casale della Massima dove c'è la sala matrimoni, al Casale Tullio Viola per i giovani a Fonte Laurentina, dove c'è anche un nuovo centro anziani, oppure il nido di via Converti appena inaugurato, il centro Elsa Morante dove si potrà riutilizzare anche la biblioteca, poi la riapertura dell’ufficio anagrafico a Spinaceto. La progettazione sull’ex Lipparini è finita, verranno presto affidati i lavori per la realizzazione di un hub creativo. Poi abbiamo scelto di fare finalmente piazza Trigoria, finanziata con fondi giubilari da 1 milione di euro. E poi largo Cannella dove si investono 1,5 milioni per la città dei 15 minuti.

Ha citato lo sportello anagrafico, chiuso e riaperto più volte negli anni. Come funzionerà?

L’anagrafico di Spinaceto riapre sperimentalmente con il rilascio della CIE, che è una pratica da svolgere obbligatoriamente in presenza. Ma la caratteristica di questa riapertura, ora limitata a un giorno a settimana, è che c’è un servizio dedicato a rendere autonome le persone a ottenere i certificati online, è importante. Ora abbiamo quattro operatori e operatrici, da gennaio verrà potenziato con la presenza di volontari del servizio civile tramite apposito bando al quale abbiamo partecipato.

L'idea è che puntiate sul rendere prossimi i servizi basilari per i residenti.

Noi in questo modo interpretiamo la prossimità. Per esempio la rassegna "Nove da Leggere" ha l’ambizione di diventare il fuori salone di Più libri più liberi. Abbiamo riaperto la Vaccheria: nei diritti di prossimità delle persone c’è anche la cultura, l’arte, la bellezza. È prossima, accessibile, gratis. Al suo interno c’è una sala coworking col wifi gratuito, sala lettura e sala biblioteca e consultazione cataloghi. La gratuità è possibile perché l’accoglienza è fatta da volontari. Un’altra cifra di questa amministrazione è la partecipazione. Abbiamo avviato la consulta giovani e quella delle donne, che prima non c’erano. Il lavoro di squadra si fa con la giunta, col consiglio e gli uffici. Tutto ciò si aggiunge a un lavoro quotidiano di manutenzione, dalle strade al verde. Abbiamo un rapporto straordinario e strutturato con le scuole. La funzione amministrativa tradizionale di prendersi cura della quotidianità. Abbiamo fatto venti assemblee pubbliche in questo municipio su tutti i temi, ogni mercoledì i cittadini possono venire da me e parlare. E ogni lunedì visitiamo un quartiere diverso del territorio. Siamo il primi territorio in cui si sono aperti due appartamenti per il dopo di noi con fondi Pnrr, molto lì è dipeso anche dal nostro lavoro. Siamo passati da 10 a 11 centri anziani.

E invece può elencarci obiettivi su cui state lavorando, ma che ancora necessitano tempo per arrivare a dama?

Dall’inizio utilizziamo come simbolo per veicolare i messaggi le panchine, che sono simbolo di lentezza, del fermarsi, fare comunità. Quest’anno lanciamo un grande progetto contro la violenza sulle donne. La prima memoria di giunta riguardava questi temi e dal 2023 la nostra scelta è di installare una panchina in ogni scuola, insieme al progetto “C’è Angela” che unisce forze di polizia e rete di esercenti. Fare rete, prossimità, identità sono le tre parole che distinguono la nostra attività municipale.

Siete il municipio del termovalorizzatore. Una scelta che vi ha investiti e che forse potreste pagare in termini di consenso elettorale. È d'accordo?

Abbiamo tenuto 5 o 6 consigli municipali sui rifiuti, in almeno 3 c’è stata l'assessora Alfonsi, in uno anche il sindaco Gualtieri. A dicembre 2022 abbiamo fatto un seminario di approfondimento con tesi a favore e contro. Sopralluoghi fatti molte volte a Santa Palomba e la costruzione di una rete con i consorzi industriali del quartiere per cambiare il volto e renderlo più funzionale e con presidi pubblici. Non ci siamo mai sottratti ai rapporti con i cittadini e abbiamo approfondito il tema e siamo stati sul luogo. E sui rifiuti, anche nel mezzo della crisi, ho convocato un’assemblea pubblica a Spinaceto. Noi i cittadini li andiamo a cercare, crediamo che il rapporto con loro sia decisivo. Non scappiamo dalle responsabilità. Il termovalorizzatore è la chiusura necessaria di un ciclo, non temo le opinioni diverse. Quando l'assessore Lepidini scelse di andarsene lo pregai di restare, non temevo il suo parere in giunta. L'impianto è importante per molte cose. Roma manda in giro in Europa i propri rifiuti nei termovalorizzatore degli altri, chiudono il ciclo dei rifiuti altrui. L’autonomia è importante. Non solo si inquinerà di meno ma si produrrà energia con la quale si può alimentare una vasta area nei dintorni. Come municipio mi preoccupavo del carico di traffico sull’Ardeatina, ma i trasporti saranno su rotaie e non su gomma.

A proposito: ormai da un anno Augusto Gregori ha le deleghe ambientali. Rimarrete così o ci sarà un ingresso in giunta?

Al momento rimarremo così, poi vedremo nel mezzo termine se qualcosa cambierà. Torneremo a sei assessori più la presidente, ma non adesso. E non è detto che sia su quelle deleghe.

Lei è tra i presidenti membri dell'osservatorio per il decentramento: a che punto siamo del percorso?

Poco tempo fa abbiamo fatto un punto con Gualtieri. C’è una bozza di regolamento licenziata a inizio anno. Deve però fare tutti i vari passaggi in giunta e Campidoglio e va riaggiustata alla luce delle osservazioni di tutti. Il nodo vero che dobbiamo perfezionare e aggiustare è quello sulle risorse. Il decentramento non esiste senza le risorse. Non dico che si debba decentrare direttamente la possibilità di incassare i tributi, ma in una città con municipi così strutturati il bilancio dev’essere fatto su criteri che non possono tener conto solo della spesa storica, ma anche delle dimensioni e delle esigenze. Noi abbiamo 183 kmq di territorio e abbiamo esigenze diverse sul rifacimento strade, per esempio. E ci dev’essere un’autonomia di spesa, nelle scelte. Dobbiamo avere risorse per investire. L’unitarietà di Roma resta certa ma i municipi devono essere soggetti di sviluppo locale, servono risorse umane ed economiche. Sono state assunte molte persone negli ultimi tempi, ma spesso capita che arrivano e poi vincono concorsi altrove e se ne vanno. Il fenomeno delle dimissioni volontarie è grande e centrale, ma nello specifico nella Pubblica Amministrazione, dove i ministeri sono molto più ambiti dei comuni e figuriamoci dei municipi.

Restando sul tema: come sta andando la gestione delle aree verdi cedute dal Comune? Altri suoi colleghi non si stanno trovando benissimo

Noi abbiamo provato a fare una cosa, ancora non andata a buon fine, cioè che EUR Spa diventasse stazione appaltante. L’impegno è tanto, ma non è una questione di risorse economiche, ma umane. Noi abbiamo fatto un ufficio dedicato, come anche per la semplificazione delle pratiche delle imprese. Noi non torneremmo indietro però, siamo contenti di avere in gestione le aree verdi.

Nel suo municipio sono in essere diversi progetti di edificazione che porteranno migliaia di nuove famiglie, quindi macchine e traffico. È preoccupata dagli effetti?

Un tema molto serio. Abbiamo aperto un rapporto positivo con la caserma della Cecchignola e il generale Lamanna. C’è un tema che riguarda la città militare, gli sviluppi sono positivi ma questo non risolve il problema di un’area che crescerà e non ha mobilità e viabilità adeguate. Abbiamo chiesto ai due assessorati mobilità e urbanistica di ragionare con noi su una cosa: la sicurezza. Non è solo traffico, è una questione di sicurezza. C’è stata una riunione recentissima per porre questo problema, poi rivedremo l’Esercito l’11 dicembre. Anche su questo piano non abbiamo grande autonomia. Su via del Casale Zola stiamo lavorando: abbiamo fatto tutti gli approfondimenti con i dipartimenti, la larghezza della strada è insufficiente per il passaggio dei mezzi pubblici in ambo i lati, stiamo calcolando i costi per allargare la strada per ripristinare il doppio senso. Stiamo discutendo di quanto allargare, si può fare.

Si dia un voto finora come presidente e come giunta

Quest’anno non mi do più 10, perché mi era sembrato esagerato, ma siamo una grande squadra. Insieme facciamo un lavoro egregio, non privo di insufficienze, avverto spesso la frustrazione di non poter fare tutto quello che credo di dover e poter fare. Sicuramente 10 per l’impegno e la passione. Per le realizzazioni, il giudizio spetta agli altri.