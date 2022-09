Roma sud senz'acqua per lavori Acea: ecco le strade interessate

Giovedì 8 settembre dalle 4 del mattino fino alle 24 ci saranno abbassamenti di pressione fino a possibile totale assenza d'acqua in diverse strade del IX municipio. La causa è un intervento di manutenzione straordinaria da parte di Acea Ato 2, per migliorare il servizio.

Le strade coinvolte sono via di Decima, via della Grande Muraglia tra via di Decima e piazza Monte di Tai, via del Fiume Giallo, viale Pechino, via Ildebrando Vivanti, via Cina, via Mar della Cina, via Padre Giovanni Antonio Filippini, viale Don Pasquino Borghi, viale Beata Vergine del Carmelo, via Nanchino, via Fiume delle Perle, via dell'Equitazione, via Domenico Jachino, via delle Costellazioni, via delle Comete, via degli Astri, via dell'Orsa Maggiore, via Caterina Troiani, viale Camillo Sabatini, via Carlo Moneta, viale Sabato Martelli Castaldi, via Sciangai, via dell’Oceano Indiano, via Calcutta, via Praga, via Amsterdam, viale Città D’Europa, viale dell’Oceano Pacifico (da via Avignone a Viale dell’Oceano Indiano), via Copenaghen, via Tolosa, viale Avignone, via Bilbao, via Ostiense (dal Grande Raccordo Anulare a via Monte del Finocchio).

Quelle appena elencate saranno le strade coinvolte direttamente dal disservizio temporaneo, che ricordiamo sarà dalle 4 alle 24 dell'8 settembre, ma anche le vie limitrofe potrebbero essere interessate. In ogni caso, Acea Ato 2 fa sapere di aver predisposto un servizio di rifornimento con autobotti che stazioneranno, per l'intera durata dei lavori, a piazzale Cina, largo Clinio Misservile, via del Pianeta Saturno angolo via della Grande Muraglia, piazza Azolino Hazon, viale Camillo Sabatini 16, via dell'Equitazione. Qualora ci fossero necessità improrogabili ed effettive, le famiglie potranno chiedere un servizio straordinario di autobotte chiamando l'800130335.