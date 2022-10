Nel IX municipio arrivano le fotocamere contro le discariche abusive

Discariche abusive, sversamenti, inciviltà diffusa. Il IX municipio si rimbocca le maniche e prova a mettere un freno a questi fenomeni diffusi nel suo territorio e parte con il posizionamento di 23 fotocamere. L'annuncio viene fatto dalla presidente Titti Di Salvo e dall'assessore ad ambiente e rifiuti Alessandro Lepidini.

Le fotocamere come deterrente contro chi scarica i rifiuti

"Si tratta di un intervento di fondamentale importanza - spiegano i due amministratori di centrosinistra - in quanto strumento strategico di deterrenza e di sanzionamento di illeciti e reati ambientali. I costi delle bonifiche, infatti, oltre ad essere elevati, in assenza di tale strumento corrono il rischio di essere in qualche modo 'buttati' per il reiterarsi di illeciti e reati, ciò che ci ha portato a rallentare le azioni di bonifica".

Le mini-discariche disseminate in tutto il territorio

Uno dei luoghi più presi di mira da chi sversa rifiuti è la riserva naturale di Decima-Malafede, dove un anno fa venne scoperta una discarica con un centinaio di copertoni di macchine e autotreni, cumuli di calcinacci alti diversi metri, innumerevoli sacchi neri dal contenuto non identificato, mobili, materassi e altro materiale di risulta di cantieri edili, sgomberi e ristrutturazioni. A gennaio per l'ennesima volta le istituzioni erano dovute intervenire per bonificare i margini di via di Porta Medaglia. Altre sei mini-discariche erano state individuate dal Legambiente a marzo in via Filippo De Filippi a Castel Di Leva, due sulla già tante volte martoriata via di Porta Medaglia verso Falcognana, uno a piazzale Ezio Tarantelli a Tor di Valle e un sito lungo via Castel Di Leva.

"Puntiamo a a disporre degli introiti delle sanzioni"

"L’elevato numero di fotocamere, privo di precedenti, assicurerà la sostanziale copertura ciclica dell’intero territorio municipale - proseguono Di Salvo e Lepidini - sia in aree soggette a fenomeni di sversamento, specialmente nell’estra.gra, sia nei quartieri serviti dalla raccolta stradale. Da oggi, anche con la tenacia del direttore tecnico Mario Sica al quale va quindi il nostro ringraziamento, rendiamo la vita assai più difficile a chi compie illeciti e reati ambientali contando sull’impunità, Fare in modo che gli introiti derivanti dalle sanzioni possano essere utilizzati dal municipio anche in ragione di come siamo pervenuti a questo risultato è il prossimo passo al quale intendiamo lavorare”.