Incidente a Vigna Murata, traffico in tilt per sei ore e abitanti sequestrati

L'incidente avvenuto all'alba del 27 marzo, a causa del quale un giovane è finito all'ospedale in gravi condizioni, ha fatto emergere una volta di più le condizioni critiche del quadrante di Vigna Murata, incluse Grotta Pefetta, Cecchignola, Fonte Meravigliosa, Roma 70, Colle di Mezzo e Ottavo Colle.

Un quadrante sotto sequestro

Territori a cavallo tra il IX e l'VIII municipio che da tempo chiedono interventi decisivi sulla viabilità locale. Non solo la messa in sicurezza di via di Vigna Murata, una delle arterie più pericolose della Capitale con uno storico di incidenti (alcuni con morti) impressionante, ma anche la sistemazione della viabilità all'altezza della doppia rotatoria dell'ex Dazio, dove incrociano via di Vigna Murata, via Ardeatina, via Tor Carbone e via della Cecchignola. Creata nel 2017, invece di migliorare il deflusso lo ha peggiorato, facendo sì che migliaia di automobilisti ogni giorno preferiscono passare dentro la Cecchignola e intasare via del Casale Zola, strada trasformata in un senso unico nel maggio 2023.

I problemi di viabilità a Roma sud

Da tempo i comitati di quartiere, riuniti nella comunità del Fosso della Cecchignola, chiedono una soluzione definitiva alla viabilità del quadrante, senza però che venga portato a termine il progetto di prolungamento di via Kobler. Nel mese di marzo si sono ritrovati due volte a distanza di poche settimane per protestare, tramite colorati e partecipati flash-mob, che hanno visto la presenza anche di diversi esponenti della politica locale e cittadina, dal M5S a Sinistra Civica Ecologista passando per la lista Calenda. Il capogruppo di quest'ultima in IX municipio, Marco Muro Pes, a fine 2023 ha presentato un progetto alternativo al prolungamento: realizzare un sottopasso stradale in via dei Genieri per far sì che vetture e bus possano attraversare la città militare. Ad oggi, la proposta non sembra aver avuto alcun seguito.

Troppi nuovi palazzi e poche strade

In tutto ciò, i numerosi interventi di edificazione in corso e prossimi nel quadrante, non faranno altro che aumentare a dismisura la popolazione locale. Dalle cubature di Cecchignola Sud a quelle di Cecchignola Ovest, da Colle delle Gensole a Colle Ardeatino, dove sorgerà un intero quartiere che, secondo i promotori, seguirà i più elevati standard della sostenibilità e dell'efficientamento energetico. Come se non bastasse, accanto alla Città Militare sorgeranno altri 720 appartamenti, tutti riservati ai dipendenti delle Forze Armate. Insomma, nel quadrante della Cecchignola e di Fonte Meravigliosa i palazzi crescono come funghi, ma mancano le strade. E così, se c'è un incidente - in questo caso, purtroppo, anche molto grave - c'è la possibilità che in migliaia debbano rinunciare a recarsi a lavoro o a portare i figli a scuola. Non si esce.

"Gualtieri intervenga, non si può più attendere"

"Non più tardi di domenica - tuonano Carla Canale della Civica Raggi e Linda Meleo capogruppo del M5S in Campidoglio - avevamo chiesto di dare presto corso agli atti, votati più di un anno fa dai Municipi VIII e IX, per la messa in sicurezza di Vigna Murata, del sistema rotatorio dell’ex Dazio e dell’intera mobilità del quadrante. Dispiace sottolineare che siano rimasti fermi al palo interventi urgenti, quali il posizionamento di autovelox fissi, e che i lavori di mobilità previsti siano bloccati. Non solo: continuano a non pervenire risposte alle interrogazioni, presentate più di un anno fa, in merito alla sicurezza di Vigna Murata e ai servizi indispensabili per le nuove cubature. Il Sindaco Gualtieri prenda in mano la situazione: non si può più attendere".