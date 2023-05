Area fitness, giochi e un collegamento con il museo contemporaneo: ecco com'è il parco aperto dopo vent'anni

E' stato ufficialmente inaugurato il parco dell'Eur Castellaccio. Dopo vent'anni di attesa, l'area di oltre diciotto ettari al confine tra Europarco e Decima è stata aperta al pubblico e per l'occasione erano presenti il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia e l'assessora al verde Sabrina Alfonsi, oltre alla presidente del IX municipio Titti Di Salvo.

Il parco del Castellaccio frutto dell'urbanizzazione del quartiere

Parte delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito del programma urbanistico Eur Castellaccio e relativo accordo di programma, a compensazione di due aree non edificabili come il Parco delle Valli e il Parco Volusia, il parco di Roma sud era atteso dagli abitanti del quartiere dagli inizi del Duemila.

Cosa si trova all'interno e come si raggiunge

Oltre diciotto ettari comunicanti con il nuovo museo La Vaccheria di via Giovanni L'Eltore, a due passi da casa che fu di Totti e Blasi. Il parco del Castellaccio è stato dotato di un percorso fitness e un campo da calcetto, un'area ludica per bambini e un'area cani. Da via Severino Delogu i pedoni possono accedere anche con carrozzina essendoci una passerella pedonale che collega con il parcheggio pubblico. una seconda passerella connette il parco con il quartiere Laurentino tramite anche la pista ciclopedonale che corre lungo via Levi fino a piazza Piovene e supera la Pontina grazie a due tunnel dedicati.

"Lavoro intenso, doveva essere aperto 6 anni fa"

"L'apertura di questo grande parco è il frutto di un intenso lavoro che l'amministrazione sta facendo attraverso la sinergia tra i vari livelli istituzionali - ha spiegato Alfonsi- per riattivare opere pubbliche che sono ferme da anni all'interno delle convenzioni urbanistiche per restituirle alla libera fruizione dei cittadini romani. Noi stiamo lavorando duro per aumentare il livello di cura del verde cittadino. Così sarà in futuro per questo nuovo parco, insieme al municipio e ai comitati e associazioni dei cittadini, per provare a replicare lo splendido lavoro fatto con la Vaccheria". "Sono tantissimi i luoghi incatenati che vogliamo riaprire e restituire ai romani - ha aggiunto Veloccia -. Il nostro obiettivo è creare una città più vivibile, verde, ricca di luoghi di aggregazione. Vogliamo dare la possibilità alle romane e ai romani di frequentare luoghi che, seppur salvati dall'edificazione e destinati alla pubblica fruizione, sono chiusi. Questo parco doveva essere realizzato e aperto già 6 anni fa. Grazie all'importante lavoro del nostro dipartimento e dei nostri uffici, a cui vanno i miei ringraziamenti, e a quello del soggetto privato oggi siamo riusciti a ottenere questo importante risultato".

"Lo avevamo promesso con l’inaugurazione dell’ex Vaccheria e lo abbiamo fatto - le parole di Gualtieri - finalmente consegniamo al quartiere e a tutta Roma il Parco che attendeva di essere aperto da 20 anni. Infatti avrebbe dovuto essere pronto subito dopo l’edificazione di questo quadrante come opera a compensazione e invece, per questioni burocratiche, è rimasto incompiuto. Oggi lo restituiamo agli abitanti e alla città in tutta la sua bellezza".