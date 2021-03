I ciliegi giapponesi sono già in fiore: ma al laghetto dell'Eur niente Hanami

Lungo il parco del Giappone, l’area verde che circonda il laghetto dell’Eur, i primi fiori hanno già fatto la loro apparizione sui rami di ciliegio.

Hanami rinviato

Questa volta, però, niente Hanami. Ogni anno, l’apertura dei boccioli dai sakura, appunto i ciliegi giapponesi, nel paese del Sol Levante è vissuto con molta attesa. Segna, simbolicamente, il passaggio da una stagione all’altra e, di conseguenza, l’arrivo della primavera.L’Hanami però, per il secondo anno consecutivo, non potrà essere organizzato.

Evento annullato sul laghetto dell'Eur

L’atteso appuntamento è rimandato al 2022 a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza Coronavirus. “Vi chiediamo per favore di seguire le regole comunicate dal governo dall'ultimo Dpcm, rispettando tutte le direttive per il contenimento della pandemia, perchè è l'unico modo per poter uscire da questa brutta situazione il prima possibile, purtroppo non c'è altro da fare al momento” si legge sulla pagina dedicata all’Hanami del lago dell’Eur.

Per il secondo anno niente pic nic

Niente teli azzurri stesi sul prato curato del giardino giapponese. Il bent?, il classico vassoio che contiene le prelibatezze del Sol Levante, dovrà essere riposto. Non è possibile organizzare dei pic nic sotto le chiome dei tanti ciliegi giapponesi presenti intorno al laghetto dell’Eur. Nel 2015 il parco è stato arricchito di nuove essenze, grazie ad una donazione didella Daiichi Sankyo di 15 nuovi ciliegi. Quegli alberi, simbolo di rinascita,armonia e amicizia tra i popoli” si sono così aggiunti agli altri Sakura presenti all’Eur sin dal 1959.