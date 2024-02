Shock per la consigliera municipale Carla Canale: gomme tagliate e una volpe morta davanti casa

Shock a Roma sud. Carla Canale, consigliera municipale del IX eletta nel 2021 tra le fila della Civica Raggi, sarebbe stata oggetto di intimidazioni. Lunedì, infatti, la donna ha trovato una volpe morta di fronte al portone di casa dei genitori e tre gomme dell'automobile tagliate.

Intimidazioni alla consigliera del IX

La scoperta è avvenuta lunedì mattina, quando Canale è andata a riprendere l'auto dopo aver trascorso l'intero weekend a casa dei genitori, nel quartiere di Fonte Meravigliosa. "Tra l'altro la macchina, alla quale hanno tagliato tre gomme, non è la mia ma di mio padre. Ma solitamente la uso io" racconta la consigliera, che nella vita fuori dal parlamentino del IX è avvocato. Quindi è probabile che l'autore o gli autori del gesto abbiano pensato che fosse di sua proprietà. C'è di più: secondo quanto riferisce Canale, dopo solamente un'ora la volpe morta è stata rimossa: "Il tempo di fotografarla e far sapere in giro cosa mi era successo, quando sono tornata non c'era più". Mistero.

La denuncia di Carla Canale

Un fatto inquietante, che ha spinto Canale a sporgere denuncia-querela: "Questi fatti non vanno sottovalutati - dichiara - . Il fenomeno intimidatorio va combattuto sul piano culturale, sociale e istituzionale. Per questo motivo ritengo che la politica, nell'ambito della dialettica e della contrapposizione di parte, debba sempre essere equilibrata, condotta con responsabilità ed attenta a non far veicolare messaggi sbagliati, che possono di contro avere conseguenze di altro tipo, ben lontane dall'agone politico. Forse non viene percepita adeguatamente l'esasperazione dei cittadini, che per singole problematiche potrebbe generare reazioni non immaginabili e gestibili".

Le possibili cause dell'atto

Chissà che il clima intorno a Carla Canale non si sia invelenito a causa dell'acceso dibattito che c'è sulla viabilità del quadrante Vigna Murata-Cecchignola, dove la chiusura ad un solo senso di marcia di via del Casale Zola sta, da mesi, causando grossi disagi al traffico: "Qualcuno ha messo in giro la voce che io avrei causato questa chiusura - spiega a RomaToday Carla Canale - ma è assolutamente falso. Quando ero presidente del comitato di quartiere promossi alcuni studi sulla viabilità, che prendevano questa ipotesi in considerazione, ma non si andò mai avanti proprio perché l'amministrazione non lo ritenne attuabile. Invece, un successivo sopralluogo sulla strada, non richiesto né voluto da me, fatto da tecnici e dal municipio nel 2023, sancì il senso unico per limiti dimensionali della strada. Ma chissà, forse qualcuno ci ha creduto e così sono finita nel mirino". Solo ipotesi, ovviamente.

La solidarietà della politica

"Esprimiamo la nostra totale vicinanza alla capogruppo della Lista Civica Raggi Canale per gli squallidi attacchi personali rivolti da ignoti contro la sua persona - le parole di Linda Meleo (M5S) e Antonio De Santis (LcR) - . Conosciamo bene Carla e siamo ben consci che non saranno certo tre gomme bucate e una volpe morta a fermare il suo incredibile impegno e la sua instancabile dedizione a tutela dei diritti e degli interessi della collettività. L'auspicio è che gli autori di questi comportamenti vili, meschini e criminali siano presto individuati e assicurati alla giustizia".

Anche la presidente del IX, Titti Di Salvo e il vice Augusto Gregori, hanno espresso vicinanza a Canale: "Siamo sconcertati e indignati per gli attacchi personali subiti dalla consigliera - dichiarano - . E' inaccettabile che una rappresentante eletta venga presa di mira in questo modo, compromettendo la sua sicurezza personale. Condanniamo fermamente questi atti intimidatori e vigliacchi. Tali comportamenti non solo minacciano l'incolumità di un individuo, ma minano anche i principi fondamentali della democrazia e della convivenza civile".

"Nostra assoluta solidarietà alla consigliera Carla Canale - si legge in una nota della lista Calenda Sindaco del IX - per il vile atto intimidatorio perpetrato da ignoti nei suoi confronti. Siamo certi che il suo impegno civile nelle istituzioni non ne risulterà condizionato. Augurandoci che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia, esprimiamo la nostra vicinanza".