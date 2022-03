Formula E, non solo velocità: ecco le opere che realizzerà il comitato organizzatore

Ad aprile torna la Formula E all'Eur: il 9 e 10 aprile le auto elettriche sfrecceranno lungo via delle Tre Fontane, ma anche questa volta lo spettacolo non si esaurirà dopo la fine delle gare, perché il IX Municipio e il comitato organizzatore della manifestazione hanno firmato un protocollo d'intesa - è la prima volta che accade dall'esordio della manifestazione, nel 2018 - che prevede una serie di interventi nel territorio e iniziative a scopo formativo.

Un parco inclusivo al laghetto

La prima novità prevede la ristrutturazione del parco giochi al centro del laghetto dell'Eur, che verrà reso dal comitato organizzatore inclusivo e verrà inaugurato da circa 50 bambine e bambini della scuola primaria e da un'associazione del territorio che si occupa di disabilità, coinvolta dall'ente locale. Inoltre, verranno dotate di due defibrillatori altrettante farmacie, una a viale Europa e l'altra in viale dell'Aeronautica, mentre altri tre andranno alle forze dell'ordine.

Passagi pedonali e asfalto nuovo

Il comitato organizzatore si è impegnato a realizzare due passaggi pedonali intelligenti Apl Solar, attraversamenti luminosi per la sicurezza notturna dei cittadini. Il Municipio ha individuato due punti: via di Castel di Leva all'altezza dell'intersezione con via Cacciopoli e via Agerola in zona Schizzanello. Nell'area interessata dalle gare, quindi Eur Tre Fontane, il comitato finanzierà il rifacimento dell'asfalto di circa 5.000 mq di strade.

Ma non finisce qui: nei prossimi mesi il Municipio veicolerà, grazie al supporto del comitato, il progetto formativo gratuito "Viaggiare verso un futuro sostenibile", rivolto a bambine e bambini tra i 7 e gli 11 anni.