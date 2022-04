Eur, il primo lascito della Formula E sono 5 defibrillatori donati al quartiere

Sabato 9 aprile inizia il gran premio di Formula E all'Eur e i primi progetti frutto del protocollo firmato tra comune e comitato organizzatore vanno a segno. Giovedì 7, infatti, sono stati consegnati i 5 defibrillatori annunciati un mese fa.

La donazione è avvenuta all'interno del circuito della gara, alla presenza dell'assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, della presidente del IX Municipio Titti Di Salvo, della direttrice dell'evento di Formula E Margot McMillen e di Paolo Lampariello, presidente dell'associazione "Ripartiamo dall'Eur", promotrice dell'iniziativa in collaborazione con la ABB FIA Formula E.

Due defibrillatori andranno in dotazione alla farmacia Imbesi di viale Europa e alla Corsetti di viale dell'Aeronautica, gli altri tre saranno distribuiti al commissariato Esposizione della Polizia di Stato, alla stazione dei Carabinieri dell'Eur e alla Polizia locale di Roma Capitale.

“L’importanza di un grande evento non sta solo nella valenza economica turistica, ma anche nel sapere contribuire alla crescita del territorio che ospita l’iniziativa – il commento di Onorato - . Donare cinque presidi che possono salvare la vita a commercianti e forze dell’ordine va nella direzione di quanto abbiamo definito con gli organizzatori”.

“Lasciare un’eredità alle comunità in cui sono disputate le gare è uno dei valori fondanti del campionato del mondo di Formula E – ha aggiunto Margot McMillen -. La legacy per Roma e in particolare la donazione dei defibrillatori rientrano tra le attività per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”. “La sicurezza dei cittadini del IX Municipio muove la nostra associazione - ha aggiunto Paolo Lampariello di “Ripartiamo dall’EUR” -. I cinque defibrillatori donati sono la dimostrazione che la sinergia tra associazionismo, autorità locali e realtà internazionali è possibile”.

“Siamo veramente orgogliosi di ospitare questo evento - ha dichiarato la minisindaca Di Salvo –. La competizione è un importante palcoscenico internazionale per l’Eur e Roma e siamo veramente felici che gli organizzatori abbiano a cuore l’eredità da lasciare alla nostra comunità”.