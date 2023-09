L'eredità a metà della Formula E: il parco sì, i defibrillatori forse, gli attraversamenti no

Che fine hanno fatto i due attraversamenti pedonali intelligenti e luminosi, inseriti nel protocollo d'intesa tra IX municipio e il comitato organizzatore della Formula E all'Eur nel 2022? Non ci sono. E non ci saranno mai, almeno quelli inseriti nella "legacy" (eredità) dell'ottava edizione del GP. Il motivo viene spiegato direttamente da chi ha portato il Gran Premio delle auto elettriche nella Capitale: non sono arrivate indicazioni su dove farli, quindi sono stati realizzati altrove. Ma non è l'unico punto dolente: per installare due defibrillatori fuori da altrettante farmacie del territorio il municipio sta impiegando più del dovuto.

L'eredità della Formula E nel IX municipio

Dal 2018 l'E-Prix, il Gran Premio delle auto elettriche, è approdato a Roma e precisamente all'Eur. In ogni edizione, dato il grande scombussolamento che provoca la presenza di vetture, tribune e tifosi, il comitato organizzatore si impegna a firmare un protocollo d'intesa con le istituzioni per lasciare in eredità qualcosa: asfaltare la strada, rifare un marciapiede, riqualificare un parco, donare un mezzo elettrico. Nel 2022 tra le varie promesse, c'erano quelle di realizzare due attraversamenti pedonali, riqualificare un parco rendendolo inclusivo e donare dei defibrillatori. E' stato fatto tutto? No.

Oltre un anno per installare un defibrillatore su due

Partiamo dai defibrillatori. Ad aprile 2022 il comitato organizzatore della Formula E annuncia che ne donerà cinque. E in effetti lo fa: tre alle forze dell'ordine (carabinieri, polizia, vigili) che li installeranno all'interno delle loro sedi nel quadrante dell'Eur. Due, invece, ad altrettante farmacie: una a viale Europa e l'altra a viale dell'Aeronautica. Non è stato facile per i due esercizi ottenere quanto promesso, tanto che l'associazione "Ripartiamo dall'Eur" ha lanciato una raccolta firme, dopo oltre un anno dall'avvenuta donazione, chiedendo velocità all'amministrazione: "Ne abbiamo raccolte oltre 7.500 - riferisce il presidente Paolo Lampariello - e il 1° settembre finalmente hanno messo il defibrillatore a viale Europa. Ancora aspettiamo l'altro".

Gli attraversamenti pedonali luminosi scomparsi nel nulla

Nel protocollo 2022 c'era anche la possibilità di realizzare due attraversamenti pedonali APL, quindi con strisce luminose e segnaletica verticale illuminata per aumentare fino al 100% la visibilità e permettere il transito pedonale in sicurezza, soprattutto in zone più trafficate o dove il tratto di strada induce più facilmente gli automobilisti a prendere velocità. Inizialmente erano state individuate due arterie: via Castel di Leva, incrocio con via Caccioppoli e via Agerola a Schizzanello. Nei mesi successivi si era levata una richiesta molto forte da Mezzocammino, tanto che gli uffici tecnici municipali avevano effettuato degli studi: "C'erano i pareri favorevoli su via Galleppini e via Bonelli - sosteneva a maggio 2023 Francesco Aurea del comitato di quartiere - ma dopo un paio di mesi di silenzio siamo stati informati del fatto che i due attraversamenti nuovi sarebbero stati fatti altrove". E infatti l'assessorato alla mobilità, ai lavori pubblici e alla scuola del IX Paola Angelucci aveva spiegato a RomaToday che "gli attraversamenti intelligenti funzionano con un cono di luce che rende molto più visibile il tratto interessato. Ma per riuscirci, non dev'esserci nessun'altra fonte di luce nei dintorni. Per questo altre opzioni, come due strade inizialmente verificate a Mezzocammino, sono state scartate perché strade già sufficientemente illuminate". E allora si è passati a considerare l'attraversamento pedonale che interessa la fermata dell'autobus in corrispondenza della stazione Roma Lido a Vitinia e l'incrocio di viale dell'Oceano Atlantico con via Rhodesia, adiacente all'ospedale Sant'Eugenio. Ma non è partito nessun cantiere.

Formula E porta i suoi soldi in altri municipi

Gli attraversamenti pedonali previsti in totale su Roma erano sei e alla fine sono stati fatti altrove. A gennaio ne hanno inaugurati due in X municipio (Casal Bernocchi e Infernetto) e ben quattro nel XV municipio: via Cassia/Giuochi Delfici, via Flaminia Vecchia, via Cassia/Val Gardena e via Gosio altezza Corso Francia. E da quanto si apprende, la mancata realizzazione nel IX municipio - territorio che dal 2018 ospita la Formula E, disagi annessi - è dovuta alla mancata individuazione dei luoghi idonei dove realizzare le strisce intelligenti. In nessuna strada del IX municipio, quindi, c'erano le condizioni adatte per realizzarli. In X e in XV sì e così altri cittadini romani ne beneficeranno. Per fortuna negli scorsi mesi è stato inaugurato il nuovo parco inclusivo al laghetto dell'Eur, proprio dietro alla Piscina delle Rose appena sgomberata e per la gestione della quale Eur Spa ha riaperto i termini di partecipazione al bando.

L'attacco dei Cinquestelle: "Nel 2023 in dote alla città non c'è nulla"

"Proprio mentre Gualtieri, da un lato, magnifica le ricadute positive che gli eventi sportivi hanno per la nostra città, dall'altro Roma dimentica di approfittare della 'dote' portata dalla Formula E. La nota competizione di bolidi elettrici, infatti, fa da 5 anni tappa nella Capitale e le ha regalato numerosi interventi di miglioramento a costo zero. Almeno finché non è arrivata l'attuale amministrazione". La stoccata è firmata da Virginia Raggi, ex Sindaca e consigliera d'opposizione nelle fila del M5S e dalla collega in IX municipio, Carla Canale: "Dei sei attraversamenti pedonali luminosi e dei due defibrillatori, portati in dote dall'edizione del 2022 - ricordano le due esponenti - è stato purtroppo installato un solo defibrillatore. E anche questa singola installazione è dovuta avvenire tramite ripetute istanze nostre e del comitato 'Ripartiamo dall'Eur' che ha raccolto 7456 firme. Tutto il resto giace inattuato. Nel 2023, invece, in dote per la città non è arrivato proprio nulla. A chi credere, dunque? Alle parole roboanti o ai fatti deprimenti?".