Festa e preghiera al Santuario della Madonna del Divino Amore

Fra la notte di sabato 19 e domenica 20 novembre si svolgerà presso il Santuario della Madonna del Divino Amore la Giornata mondiale della gioventù diocesana.

Si tratta di una notte di festa, amicizia e preghiera organizzata dal Servizio diocesano per la pastorale giovanile. L’accoglienza è prevista a partire dalle 18:00 e alle 18.30 si darà il via alla “street gym”, un’esperienza tra arte, fede e sport per scoprire il complesso di Castel di Leva. Alle 19:00 saranno aperti gli stand e sarà possibile anche acquistare da mangiare, per quanti non hanno portato la cena al sacco. Dalle 21:00 festa nell’Auditorium del santuario, con giochi e musica dal vivo. A mezzanotte e mezza l’inizio della veglia, con fiaccole, cori di musica sacra, adorazione eucaristica e spazio per le confessioni. Quindi, alle 05:00, la celebrazione eucaristica, che sarà presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Alle 6, prima di rientrare a casa, i ragazzi avranno la possibilità di consumare la colazione tutti insieme, con la “cornettata” offerta a tutti.

“Si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39) è il tema che accompagnerà i ragazzi a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù, e anche della notte al Divino Amore. «Anche quest’anno, in occasione della Gmg, Papa Francesco affida tutti i ragazzi a Maria, madre e al tempo stesso giovane donna», riflette il direttore del Servizio diocesano per la pastorale giovanile don Alfredo Tedesco. "Ogni diocesi può declinare liberamente questo appuntamento con i giovani, che un tempo si celebrava la domenica delle Palme e che invece con la pandemia si è spostato sul calendario in coincidenza con la festa di Cristo Re" – spiega don Tedesco – "Per la diocesi di Roma abbiamo scelto di vivere il tema mariano nel luogo mariano per eccellenza caro ai romani, cioè il santuario del Divino Amore».

La Gmg diocesana, per il sacerdote, è anche un segno di ripresa e di ritorno alla normalità essendo la prima post-pandemia. "Ha un valore importante e speciale ed è una scommessa su cui puntare per i giovani: c’è grande attesa e insieme tanta voglia di recuperare e ritrovare questa dimensione dello stare insieme, tenuto conto anche del momento storico critico che viviamo e della guerra" conclude don Tedesco.