Povertà, alla Ferratella apre una dispensa sociale per famiglie in difficoltà

Alla Ferratella in via Comisso 23 è stato aperto un emporio rivolto alle famiglie vulnerabili del territorio. Il progetto si chiama "Dispensa sociale 9.0" e ha come obiettivo quello di rafforzare la rete di assistenza alle persone fragili e in povertà.

Una povertà che negli ultimi due anni ha colpito anche nuclei familiari che prima della pandemia da Covid-19 mai si sarebbero immaginati di trovarsi senza la capacità di fare la spesa, pagare le bollette e l'affitto. "Persone piene di dignità alle quali il nostro servizio sociale offre un sostegno discreto - dichiara la presidente del IX Titti Di Salvo -, anche grazie alle associazioni di volontariato che si mettono a disposizione".

Nei locali di via Comisso il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15.30, chi vorrà contribuire con delle donazioni di generi alimentari, potrà rivolgersi alla dispensa di cui fanno parte le associazioni "La casa degli irochesi" insieme alla Croce Rossa Italiana territoriale e lo Sportello del cittadino. "Si sta ricostituendo l'indispensabile rapporto tra associazioni di volontariato - aggiunge l'assessora alle Politiche Sociali Luisa Laurelli -, che sono centinaia in tutto il territorio, e l'amministrazione municipale, dopo alcuni anni di interruzione. L'amministrazione municipale sta facendo la sua parte mettendo a disposizione locali e competenze degli operatori del servizio sociale. Si sta ricostruendo la rete dei servizi e assieme a questa, la rete della collaborazione tra cittadini volontari e l'ente pubblico".

Alla realizzazione del progetto partecipa anche il mercato di Laurentino "che regala le giacenze che vengono redistribuite - fa sapere Laurelli - e sarà nostra cura far aderire anche le altre realtà dei banchi alimentari in modo da raggiungere più persone possibili".