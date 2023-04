Il centro Acea aperto al pubblico e parchi fotovoltaici: l'Eur rivendica il “suo” Expo

L'Eur ci prova, anzi ci riprova. Sì, perchè a distanza di oltre 80 anni, il quartiere di Roma sud potrebbe vedere finalmente la sua Esposizione Universale. D'altronde è il motivo per cui è stato pensato e costruito. Il consiglio di largo Peter Benenson, infatti, ha approvato all'unanimità una mozione che chiede di coinvolgere l'Eur nell'organizzazione di Expo 2030 in caso di assegnazione e propone una serie di iniziative concrete. Adesso la presidente del municipio Titti Di Salvo e quella della commissione capitolina, Virginia Raggi, scriveranno al sindaco Gualtieri.

Una mozione per portare l'Expo 2030 all'Eur

Prima una mozione di "enunciazione di principi", poi una seconda di proposte concrete: è così che i gruppi consiliari del IX, innanzitutto la Civica Raggi sostenuta da M5S, Azione e Pd, stanno cercando di fare pressione sul Campidoglio per non farsi lasciare indietro, con l'appoggio dell'ex sindaca Virginia Raggi, a capo della commissione speciale Expo 2030. E i punti chiave su cui fa leva il parlamentino sono quelli dell'innovazione, della rigenerazione e della sostenibilità, partendo dai collegamenti e dal recupero degli spazi.

Una mostra fotografica a Fiumicino

Per esempio pensando a un'esposizione fotografica all'interno del terminal T3 dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, principale porta d'accesso internazionale alla Città Eterna, con "immagini tratte dagli archivi dell'Eur, così come già fatto al T1 per Ostia", si legge nella mozione. E poi, attivando una mostra d'arte contemporanea permanente sotto ai portici dell'Eur "con installazioni luminose a risparmio energetico per riqualificare il quartiere".

Aprire al pubblico il centro idrico di Palpacelli a Vigna Murata

Ma c'è di più: il municipio vorrebbe riaprire al pubblico il centro idrico Acea di Vigna Murata, quello che nelle idee originali avrebbe dovuto essere un monumento dell'acqua "e che oggi si affaccia sul monumento naturale del Fosso della Cecchignola". Il centro idrico si trova in via del Casale Solaro ed è un'installazione industriale progettata da Francesco Palpacelli, realizzata tra il 1985 e il 1989, con torri d'acciaio alte 120 metri. La struttura distribuisce l’acqua a circa 400.000 abitanti, alimentando i quartieri Eur, Laurentino, Ostiense, fino a raggiungere parte dei quartieri Testaccio, Ripa e San Saba.

Parchi fotovoltaici per alimentare il trasporto pubblico

Sulla falsariga di quanto previsto a Tor Vergata, i consiglieri del IX propongono la realizzazione di parchi fotovoltaici su strutture metalliche ai capolinea di autobus e stazioni metro (piazzale dell'Agricoltura, Magliana, Palasport, Fermi, Laurentina) per produrre energia elettrica e alimentare i mezzi di trasporto pubblici e privati "anche in collaborazione con case di produzione automobilistica - si legge nel documento - con conseguente realizzazione di una rete di elettrica di alimentazione wireless, anche utilizzando la nuova tecnologia rivoluzionaria dell’Energy Dome, che utilizza CO2 per la realizzazione di batterie ad accumulo di lunga durata - dette CO2Battery".