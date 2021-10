Non solo Roma e Lazio. Anche il Trastevere calcio sogna uno stadio: “L’ideale sarebbe nell’ex Velodromo”

La società trasteverina è alla ricerca di uno stadio. Betturri (Trastevere Calcio): "Da anni sfioriamo la promozione in C, ma non abbiamo l'impianto adatto per giocarci"

La ricerca di un’area dove realizzare un impianto di proprietà non è un problema che riguardi solo l’As Roma e la SS Lazio. C’è una terza società, nella Capitale, che ha espresso la necessità di dotarsi di uno stadio sportivo: il Trastevere Calcio.

L'esigenza di uno stadio più grande

“Noi abbiamo un impianto di proprietà, a Monteverde vecchio, dentro Villa Pamphilj. Ma per giocare nella serie C è necessario disporre di uno stadio più grande, di almeno 1500 posti – ha spiegato Pier Luigi Betturri, presidente della squadra nata nello storico rione romano. L’esigenza, già espressa ai candidati che saranno impegnati il 17 ed il 18 ottobre nel ballottaggi, è concreta.

Un impianto adatto alla serie C

“Noi giochiamo in serie D, ma da sei o sette anni siamo ad un passo dall’ottenere la promozione nella serie superiore” ha ribadito il Betturri. Ma il salto di categoria è anche legato alla possibilità di ospitare le partite in un impianto adeguato, almeno da 1500 posti. “Noi abbiamo proposto di farlo vicino al futuro impianto della Roma, ed i vantaggi sarebbero reciproci”.

Lo stadio della Roma e quello di Trastevere

Dopo la rinuncia dei Friedkin al progetto dello “stadiofattobene”, la società giallorossa, pur avendo manifestato l’intenzione di voler ancora costruire uno stadio, non ha sciolto le riserve sull’area deputata ad ospitarlo. L’aspettativa del Trastevere Calcio è che l’As Roma voglia realizzare un villaggio sportivo, all’interno del quale edificare anche un piccolo “stadio da 2mila posti” ha ribadito Betturri . Peri il numero uno del Trastevere l’operazione “sarebbe vantaggiosa anche per la Roma con cui potremmo collaborare, in proporzione, nell’erogazione dei servizi e nelle realizzazione di alcune infrastrutture”.

Il sogno: uno stadio nell'ex velodromo

Il futuro del Trastevere Calcio, realtà sportiva nata nel lontano 1909, potrebbe quindi legarsi agli sviluppi della società giallorossa. Scartata l’ipotesi Flaminio “troppo complicata per i tanti vincoli a cui è soggetto” ha convenuto Betturri, resta in piedi anche un’altra pista che porta lontano però dallo storico rione romano. “L’ideale – ha confessato il numero uno della società amaranto – è quello di realizzare un impianto nell’ex velodromo olimpico dell’Eur. E’ un’area troppo piccola per lo stadio dell’As Roma, ma sarebbe perfetto – ha concluso Betturri – per farvi quello del Trastevere Calcio”. Un sogno nel cassetto che però deve tenere in considerazione al volontà di Eur Spa. E la società (90% MEF e 10%Comune) che detiene la proprietà dall’area, finora, non è sembrata molto interessata a destinare quello spazio all’edificazione di uno stadio di calcio.