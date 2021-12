Eur, ad aprile la Formula E ritorna con il pubblico: una tribuna e "gaming area" per gli appassionati

Dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia e l'edizione 2021 visibile in remoto tramite tv e streaming, la Formula E (l'unica gara al mondo su strada completamente elettrica) torna il 9 e 10 aprile 2022 con il pubblico in presenza nel circuito dell'Eur, tappa italiana del Campionato Mondiale ABB FIA. La partenza sarà da via delle Tre Fontane, dove gli organizzatori allestiranno una delle tribune aperte agli spettatori e una "green arena", un'area prato dedicata con vista sulla pista e postazioni di ristoro e maxi-schermi.

La competizione vedrà la partecipazione di undici squadre e ventidue piloti, tra i quali per la prima volta anche l'italiano Antonio Giovinazzi della Dragon/Penske Autosport, al debutto nell'E-Prix romano.

In entrambi i giorni le gare inizieranno alle 15, con gli appassionati che potranno accedere già dalle 7 per le prove libere e le qualifiche. Inoltre, semprein via delle Tre Fontane saranno allestiti dei maxischermi e una mostra con gli ultimi prototipi e le monoposto di prossima generazione. Prevista anche una "gaming area" dove chi vorrà potrà cimentarsi in sfide virtuali su pista grazie ad un simulatore.

"Correre per le strade di Roma nella mia prima stagione nel campionato mondiale di Formula E sarà una sensazione incredibile - ha dichiarato Giovinazzi - . La Città Eterna è una delle località più iconiche del mondo e offre anche un circuito stradale tecnico e veloce. Non vedo l'ora di accogliere migliaia di fan italiani sulle tribune e ora con due gare, il fine settimana sarà molto più emozionante". "Il campionato del Mondo ABB FIA Formula E si è disputato a Roma dal 2018 - aggiunge Alberto Longo, cofondatore e chief championship officer di Formula E - ed è un momento clou del nostro calendario. Si tratta di un circuito emozionante e altamente competitivo. Dopo un anno di eventi a porte chiuse, siamo entusiasti di annunciare che grazie ai biglietti in vendita da oggi avremo di nuovo i fan in tribuna per un fine settimana ricco di azione"