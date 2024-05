Manutenzione del verde, a Roma sud non se ne occuperà più Eur Spa

E' ufficiale, Eur Spa non si occuperà più della manutenzione del verde nel quadrante dove è proprietario di moltissimi immobili. Il 1° aprile l'ente, partecipato al 90% dal ministero dell'Economia e delle Finanze e al 10% da Roma Capitale, ha inviato una nota al dipartimento tutela ambientale e al IX municipio la rescissione unilaterale della convenzione.

Eur Spa si sfila dalla manutenzione del verde

La notizia è stata resa pubblica dalla presidente del municipio Titti Di Salvo e dal suo vice, con delega all'ambiente, Augusto Gregori. "Eur Spa ha comunicato la rescissione - si legge in una nota - e quindi per far fronte ai disagi conseguenti, già da lunedì 27 maggio abbiamo iniziato i lavori necessari". La mala parata già era nell'aria da mesi. A gennaio, interpellato da RomaToday, lo stesso Gregori aveva fatto sapere che i tentativi di rinnovare l'accordo per la manutenzione del verde non erano andati a buon fine.

Il IX municipio investirà 300mila euro

Per questo motivo, il IX municipio metterà mano ai fondi ricevuti da Roma Capitale per lo sfalcio delle aree verdi: "Investiremo oltre 300mila euro per le aree del quadrante - continuano Di Salvo e Gregori - con un impegno economico del tutto non preventivato. Siamo infatti convinti che, al di là delle competenze (chi deve fare che cosa), la priorità assoluta sia quella di garantire decoro al territorio, con la cura degli spazi verdi e la loro fruibilità da parte dei cittadini". A marzo, come spiegava il vicepresidente in una commissione municipale, è iniziato l'appalto per la manutenzione delle aree e dei parchi, con il territorio diviso in otto lotti: "E anche Eur rientra in questi", preannunciava Gregori.

"Auspichiamo - conclude la nota del municipio - che Eur Spa riconsideri la sua decisione e avvii un nuovo accordo con il Comune. Noi continuiamo a lavorare per garantire il benessere e la qualità della vita, per attrarre investimenti, commercio e turismo, e per fare dell`Eur e del municipio tutto, un luogo sempre più vivibile e attrattivo. La Roma contemporanea".

Civica Raggi: "Ci sono decine di milioni per il verde, dove sono finiti?"

Preoccupazione da parte della politica. In particolare la Civica Raggi, per voce della consigliera Carla Canale, si chiede a che punto sia la messa a terra degli interventi di manutenzione: "Con il Giubileo si è avverato un miracolo - le parole di Canale - cioè tanti soldoni che piovono dal Governo su Roma, gestiti dal commissario straordinario Gualtieri. Oltre 458 milioni di euro di spesa corrente, da spalmare tra il 2024 e il 2024, ciò significa che una parte è già disponibile per quest'anno. Solo per la cura della città, ne sono previsti 151,6 milioni. Una quota importante, pari a oltre 94 milioni di euro, viene data da Roma Capitale ad Ama per i servizi essenziali legati al decoro. Per il 2024 ci sono 12,1 milioni di euro spendibili per alberature e verde orizzontale, 6,5 milioni per il diserbo, 8,2 milioni di euro per lo spazzamento e i servizi extra-Ta.Ri. e infine 4,4 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Roma dovrebbe essere tirata a lucido, ma visto il degrado in cui versa la città ci chiediamo dove siano questi fondi".