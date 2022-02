Eur, sospensione acqua da sabato 26: ecco le vie interessate e dove si trovano le autobotti

Forti abbassamenti di pressione o mancanza totale d'acqua, è quanto si prevede all'Eur nel Municipio IX dalle 14 di sabato 26 febbraio all'1 di notte di domenica 27 febbraio. Come comunica Acea Ato 2, la sospensione del flusso è dovuto ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l'efficienza del servizio.

Dove mancherà l'acqua

Le vie dell'Eur interessate sono le seguenti: viale America, largo Giuseppe Pella, via Umberto Tupini (da viale America a via Romolo Murri), via dell'Astronomia, viale Pasteur, viale dell'Urbanistica, piazzale Luigi Sturzo, via Chopin, viale Beethoven, viale della Civiltà del Lavoro (da Quadrato della Concordia a via Ciro il Grande), piazza Francesco Vivona, via della Fisica, via della Chimica, via Listz, piazzale Guglielmo Marconi (da via Cristoforo Colombo a via Listz), viale Tolstoj, via dell'Elettronica, piazzale Asia, viale Asia (da piazzale Asia a via Cristoforo Colombo), viale Europa, via dell'Elettronica, piazzale Asia, viale Asia (da Piazzale Asia a via Cristoforo Colombo) , viale Europa (da Via Umberto Tupini a Via Cristoforo Colombo), via Ettore Majorana - Passeggiata del Giappone, viale Shakespeare, via dell'Arte (da Viale Europa a Viale Africa), piazzale Enrico Mattei, via della Stazione Enrico Fermi, piazzale della Stazione Enrico Fermi, via Cristoforo Colombo (da Viale America a Viale Europa).

Dove si troveranno le autobotti

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate. Per limitare i disagi, durante le ore in cui si verificherà mancanza d’acqua e/o abbassamenti di pressione, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che saranno a disposizione dei cittadini in piazzale Luigi Sturzo, viale Europa (angolo viale Beethoven) e viale America (angolo viale Shakespeare e angolo viale Pasteur). Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

L'azienda ha fatto sapere che gli utenti interessati sono invitati a provvedere con opportune scorte e a tenere chiusi i rubinetti durante la sospensione per evitare inconvenienti.