All’Eur è stata intitolata una scalinata all’ex prefetto Carlo Mosca

La scalinata che porta alla basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur è stata intitolata all'ex prefetto e magistrato Carlo Mosca, scomparso nel 2021 a Roma a 76 anni.

Intitolata una scalinata all'ex prefetto

La cerimonia si è consumata il 3 aprile alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore alla cultura Miguel Gotor, del figlio di Carlo Mosca, Davide e della presidente del IX municipio Titti Di Salvo. La scalinata, tra piazzale dei Santi Pietro e Paolo e viale Umberto Tupini, ha preso il nome di "Scalea Carlo Mosca", in ricordo di un servitore dello Stato che fu prefetto della Capitale tra il 2007 e il 2009. Mosca viveva proprio in quel quadrante dio Roma sud.

Chi era Carlo Mosca

Prefetto per un biennio, a cavallo tra l'amministrazione Veltroni e quella Alemanno, Mosca (nato a Milano nel 1945) è stato poi Consigliere di Stato e ha ricoperto in carriera numerosi incarichi. Magistrato, è stato docente in varie università e istituti superiori di formazione delle forze di polizia. Scomparso il 30 marzo 2021, venne ricordato così dall'allora ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: "Aveva un senso alto delle istituzioni, un amore incondizionato per lo Stato e la Repubblica, fu un alfiere indimenticabile del ministero dell'Interno - le parole della ministra durante le esequie - prima nella Pubblica Sicurezza, quando, diciannovenne, entrò nell’Accademia degli Ufficiali, appena istituita, e dove restò per quasi vent’anni, fino a raggiungere il grado di tenente-colonnello; poi, dopo la Riforma, allorché, passato nei ruoli della carriera prefettizia, dimostrò, in tutti gli incarichi in cui fu chiamato, i suoi innumerevoli talenti".

Gualtieri: "Personalità di spessore"

"Per noi è un vero onore accogliere la proposta avanzata dagli amici di Carlo Mosca di dedicargli un luogo - ha detto il sindaco Gualtieri durante la cerimonia di intitolazione della scalinata - ed è bello che sia vicino alla sua abitazione. Siamo molto contenti di dedicare un luogo della città a una personalità di questo spessore, non solo professionale ma anche morale, civile e democratico. E` stato uno dei padri e degli ispiratori di una riforma del nostro sistema di sicurezza, che l`ha reso uno dei più avanzati e democratici del mondo".

Aggiunge la minisindaca Di Salvo: "Molti cittadini di questo territorio ricordano la sua figura elegante, il suo tratto gentile, la sua sobrietà, l’amore per l’Eur, la vicinanza al territorio e a chi lo amministrava - le sue parole -. L’omaggio di Roma Capitale sarà un ulteriore contributo a rendere indelebile il suo ricordo e il ricordo del ruolo avuto nelle tante attività e funzioni svolte. Sempre come servitore dello Stato".