La scuola saccheggiata dai ladri per anni adesso avrà un impianto di allarme funzionante

Una raffica di furti nelle scuole del IX municipio e impianti d'allarme non adeguati. I genitori a Roma sud sono preoccupati, in particolare nel quadrante di Fonte Ostiense, al Papillo. Lì, in via Alberto Moravia, c'è una scuola d'infanzia e primaria che fa parte dell'Istituto Comprensivo "Pallavicini" che solo a febbraio si è vista visitare due volte dai ladri. La dirigenza e i genitori chiedono un nuovo sistema d'allarme e a quanto pare, dopo l'ultima commissione municipale, da Roma Capitale hanno deciso di dare riscontro positivo.

I furti nella scuola del Papillo

La situazione è stata esposta in commissione scuola del IX municipio innanzitutto dal dirigente scolastico, Vito Triolo: "Ci sono state due effrazioni notturne a febbraio - ha spiegato - in seguito alle quali hanno portato via diverse dotazioni tecnologiche, molte delle quali comprate recentemente grazie ai fondi ministeriali. Il 26 febbraio, in seguito al secondo episodio, abbiamo manifestato al Csimu (il dipartimento lavori pubblici, ndr) la necessità di avere un impianto d'allarme funzionante". Il punto, infatti, è che quello esistente non ha mai fatto il suo compito: "Tra l'altro il dipartimento non poteva intervenirci sopra - aggiunge Triolo - perché non è stato installato da loro, ma dalla scuola chissà quando. Non era nemmeno collegato".

Rubati pc e tablet

"Dopo l'ultimo blitz - spiega Tania Parente, mamma e rappresentante dei genitori - ci siamo caricati le dotazioni rimaste in macchina e le abbiamo trasferite alla sede centrale a via Borghi, dove sarebbero state più al sicuro. Altrimenti sarebbero tornati e le avrebbero rubate. Quanto successo purtroppo è stato pagato in primis da loro, che non hanno potuto usufruire di computer e tablet durante le ore di lezione come sarebbe loro diritto. Adesso speriamo che la scuola possa ricomprare gli strumenti rubati. Il municipio ci ha dato disponibilità a dare una mano, è un gesto carino ma non ci facciamo affidamento, la scuola ha i fondi per riuscirci".

Il nuovo impianto d'allarme

Così dopo sopralluoghi e richieste, informali e non, si è arrivati a una svolta. Pochi giorni dopo la commissione (alla quale gli uffici capitolini, invitati, non si sono presentati) al IX municipio è arrivata la lieta notizia: il nuovo sistema d'allarme verrà installato. E a quanto fanno sapere i genitori del plesso di via Moravia, le operazioni sono iniziate giovedì 4 aprile, per la gioia di tutti. In particolare dei bambini, che a causa dei ripetuti furti si sono visti privati di tablet e pc utilizzati per la didattica.

Scuole isolate "da difendere per evitare cali d'iscrizione"

Come ha commentato Manuel Gagliardi, consigliere Pd e membro della commissione "queste sono scuole posizionate in maniera marginale, sono isolate e nello specifico questa scuola al Papillo si trova in mezzo a una riserva da una parte e uno sfascia carrozze dall'altra, le case sono lontane centinaia di metri. Dobbiamo cercare di garantire la sicurezza e le stesse opportunità didattiche a chi si trova oggetto di queste effrazioni. Evitando poi una delle conseguenze che è la fuga di iscritti da queste scuole che non riusciamo a difendere". Ora, però, l'impianto d'allarme sta arrivando. Poi, magari, sarà tempo di ripristinare quello antincendio. Come hanno denunciato sempre i genitori in commissione "ci risulta che i rilevatori dell'antincendio siano tappati, quindi non funzionano a nulla. Oltre a evitare i furti, bisognerebbe considerare anche la sicurezza delle bambine e dei bambini". Sarà il prossimo capitolo.