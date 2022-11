Eur Papillo, in attesa del risarcimento per le opere incompiute ci sarà un nuovo parco giochi

Il Comune è ancora in attesa di riscuotere la polizza fideiussoria da poco più di 1.000.000 di euro per le mancate opere a scomputo da parte dei costruttori, falliti, che hanno realizzato i comprensori di Eur Papillo. Nel frattempo, come emerge dall'ultima commissione ambiente e urbanistica del IX municipio, ci si prepara a presentare progetti concreti per sfruttare l'occasione del Pnrr e ottenere un recupero dei casali e la realizzazione di nuove opere utili alla collettività.

Le opere a scomputo non completate ad Eur Papillo

Lo scorso maggio, durante un'assemblea del comitato di quartiere, si era discusso dell'opportunità di restaurare due dei casali presenti in via Alberto Moravia, quello dell'Ara e quello dell'Ovile. Una storia lunga trent'anni, con in mezzo anche la breve occupazione a scopo abitativo del 2013 da parte di Action. Le due strutture si trovano nel pieno della lottizzazione di Scarpellini e Bonifaci, erano i due costruttori a doverli ristrutturare ma come con altre opere, non lo hanno fatto. Sono passati oltre vent'anni e nulla è cambiato, anzi: nel frattempo il Gruppo Bonifaci è fallito, nel 2019. "Le cubature però sono state acquisite da un altro imprenditore - ricorda Manuel Gagliardi, presidente della commissione e consigliere Pd in IX - e quindi ci aspettiamo che, polizza o meno, concluda quanto va concluso. Noi vigileremo, perché ci sono opere che vanno fatte indipendentemente se arrivi o no il risarcimento. Tra l'altro i prezzi dei materiali sono aumentati, quindi neanche basterebbe l'escussione della fideiussione".

Progetti per i casali: "Sfruttiamo il Pnrr"

Nelle prossime settimane l'obiettivo della commissione è mettere nero su bianco progetti che interessino in particolare l'area dei casali - che in totale sono cinque - anche facendosi spalleggiare da Asl, che potrebbe essere interessata a uno spazio. "Vogliamo sfruttare la seconda tranche dei fondi Pnrr in arrivo - specifica Gagliardi - ma dobbiamo essere pronti. Con i fondi europei funziona che tu presenti il progetto e loro ti dicono se va bene e quanto ti danno, non il contrario". In generale, il pensiero che viene fatto in IX è quello di andare sui servizi per la terza età, come centri riabilitativi e presidi sanitari, ma anche l'apertura di un centro anziani.

Una nuova area ludica

Nel frattempo, grazie ad un emendamento della consigliera capitolina Claudia Pappatà all'assestamento di bilancio, nel quadrnate di Papillo arriveranno 20.000 euro per un'area ludica. "Metteremo altelene, scivoli, una struttura a castello e panchine - specifica Gagliardi - facendo quello che è possibile in un'area non enorme ma comunque a servizio dei residenti. Altri 20.000 euro andranno a Decima, a via Camillo Sabatini".

"L’altro aspetto di cui tenere conto è che a Papillo è in corso il completamento di due lotti - conclude Gagliardi - uno in fondo a via Moravia per esempio, con movimenti terra già iniziati. C’è un cambiamento, ci si muove, noi vogliamo portare a termine una serie di previsioni e saremo i primi a vigilare".