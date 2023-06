La rivolta del quartiere contro il centro d'accoglienza per clochard: "Non siamo razzisti, ma qui no"

Poco meno di 2 milioni di euro di fondi del Pnrr investiti su un immobile di proprietà pubblica, una ex scuola media (la "Paola Sarro") chiusa da oltre 15 anni, per realizzare una stazione di posta presidiata da personale qualificato e appartamenti per l'housing first temporaneo. Il progetto, previsto a via Comisso 23 e che l'assessora alle politiche sociali di Roma Capitale Barbara Funari è andata a spiegare durante una recente assemblea pubblica, non viene però digerito da molti residenti della Ferratella, quartiere del IX municipio accanto al Laurentino Fonte Ostiense.

La rivolta dei cittadini contro il centro per clochard

Nelle scorse settimane alcuni cittadini hanno lanciato varie raccolte firme, una delle quali tramite Change.org ha raggiunto e superato le 700 adesioni. Il motivo di tanto fermento, rappresentato in occasione dell'assemblea, è il timore dell'impatto che l'apertura di un centro di accoglienza per senza dimora potrebbe avere sul quartiere: "Quando lì c'era la Casa di Heidi (un altro centro d'accoglienza nato per l'emergenza freddo, poi trasferito, ndr) - spiega Giuseppina Brancatisano, residente da 23 anni alla Ferratella - tutto intorno era il degrado. Io sono una volontaria 'retake', non sa l'immondizia e le schifezze che abbiamo raccolto nel cortile dell'ex scuola. Qui non si tratta di essere contro i senza dimora, ma di voler lasciare quell'edificio alle future generazioni, non cambiandogli destinazione d'uso. Lo hanno deciso di nascosto, approvando l'atto in giunta e senza fare un consiglio per evitare la nostra partecipazione. Vorremmo che si utilizzassero quegli spazi in maniera più conforme e digeribile, ci hanno risposto di no".

Cosa c'è oggi nell'ex scuola di via Comisso e cosa ci sarà in futuro

Attualmente nell'ex scuola di via Comisso 23 vengono ospitate la Croce Rossa Italiana, la Banca del Tempo e tre aule del liceo Socrate. Con i soldi del Pnrr l'edificio verrà riqualificato partendo dal tetto, attualmente ammalorato e in una porzione verranno creati gli spazi per la stazione di posta e l'housing first temporaneo: "I progetti occuperanno una porzione dell’intero edificio - conferma la presidente del IX, Di Salvo - . Ma il previsto rifacimento del tetto sarà un beneficio per tutte le attività e le associazioni ospitate oggi e per quelle ulteriori che potranno esserci. Infatti oltre ai 2 progetti Pnrr, alla Croce Rossa, alla Banca del Tempo, a 5 aule del liceo Aristotele ( 2 in più di quelle attuali), ci saranno circa 600 mq da destinare ad attività del quartiere".

Di Salvo: "Lavori tra un anno, ragioneremo coi cittadini sugli spazi"

Sul perché della scelta ricaduta su via Comisso, la giunta di centrosinistra ha risposto così ai cittadini arrivati nel parlamentino di largo Benenson, armati anche di uno striscione di protesta: "La scelta è avvenuta dopo diversi sopralluoghi in posti diversi del territorio ha detto la minisindaca -. Ed è caduta su via Comisso perché le sue dimensioni consentono di ospitare sia i progetti Pnrr sia le attività di diverse associazioni e perché per molti anni, fino alla pandemia, la struttura ha ospitato fino a 40 persone senza fissa dimora. Senza problemi di particolare rilievo di convivenza con il territorio o con le altre attività ospitate nella ex scuola". La partenza del cantiere avverrà con calma "non prima della primavera 2024" annuncia Di Salvo. Che promette: "Ci sarà tutto il tempo per un ragionamento collettivo sulla progettazione degli spazi al tavolo di confronto che ho proposto alla fine dell’assemblea".