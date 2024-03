Edicole addio, a Roma sud diventeranno punti turistici e chioschi bar

Dall'Eur a Vitinia, da Spinaceto a Trigoria, da Mezzocammino a Castel Di Leva. Nel territorio del IX municipio ci sono una ventina di edicole chiuse, a macchia di leopardo. L'amministrazione da qualche mese sta lavorando ad un progetto di recupero delle strutture, che nemmeno pagano più l'occupazione di suolo pubblico, per trasformarle in chioschi bar o PIT, punti di informazione turistica.

La nuova vita delle edicole di Roma sud

Un progetto che, a meno di intoppi amministrativi, vedrà la luce tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, come spiega il vicepresidente Augusto Gregori: "Stiamo avviando gli atti di dismissione - fa sapere - sono tutte attività cessate che non stanno pagando più la tassa. L'obiettivo è quello di trasformare quelle più centrali, quindi dall'Eur alle zone limitrofe, in punti turistici. Mentre sulle altre l'intento è cambiare la destinazione d'uso in chioschi per la somministrazione o in luoghi dove i cittadini possano usufruire di servizi municipali. In questo sistema sono coinvolti anche alcuni chioschi ormai in disuso, 3 o 4 su tutto il territorio. Incluso quello di piazza Cina".

Addio al chiosco bar di piazza Cina

A piazza Cina, Torrino sud, nel 2013 aveva aperto un chiosco bar con una tensostruttura. Era il punto di riferimento principale per la pausa caffè dei dipendenti della vicina Agenzia delle Entrate. Ma da un bel po' è chiuso. E così, in seguito a un'interrogazione del 5 febbraio firmata dalla consigliera della Civica Raggi Carla Canale, lo stesso Gregori ha risposto il 5 marzo informando sul destino della struttura: "La posizione contabile dell'attività risulta attiva, ma con morosità. L'ufficio occupazione suolo pubblico sta procedendo alla decadenza del titolo autorizzativo, risalente al 2013. E' in atto un piano di lavoro che stabilisce il recupero di chioschi ed edicole del territorio". "Siamo felici di aver sbloccato una situazione ferma da anni - commenta Canale - anche perché l'abbandono del chiosco stava creando degrado".

Un progetto a costo (quasi) zero

Per quanto riguarda il progetto municipale citato anche nella risposta di Gregori, l'investimento sarà prossimo allo zero: "Una volta che l'edicola o il chiosco sono in disuso - conclude - viene fatta la determina dirigenziale per il ripristino, quindi si chiede alla proprietà di togliere la struttura entro 60 giorni. In caso negativo, il municipio opera in danno, quindi anticipando le spese che poi vengono richieste alla proprietà. Ma penso che, tranne per una o due in evidente stato di fatiscenza, non lo faremo".