Eur, ecco quando inizieranno i lavori a via Nairobi

Entro la fine di aprile inizieranno i lavori per la messa in sicurezza e il rifacimento del manto stradale di via Nairobi all'Eur. La notizia arriva direttamente dalla presidente del IX Titti Di Salvo, in una risposta scritta indirizzata al gruppo di Fratelli d'Italia che nei giorni scorsi aveva interrogato in merito la giunta locale.

I motivi di tanta attesa - dal 2015 via Nairobi è diventata a senso unico tra largo Sri Lanka e piazzale Umanesimo - sono da individuare in una serie di procedimenti burocratici che si sono interrotti, verifiche di documenti, studi mancanti. A spiegarlo a RomaToday era già stata l'assessora ai Lavori Pubblici Paola Angelucci, ma Di Salvo nella sua risposta aggiunge elementi di novità e dettagli.

"L'appalto dei lavori è stato aggiudicato - si legge - ed è in corso la verifica della documentazione necessaria alla stipula del contratto". E il servizio di assistenza archeologica (le indagini mancanti che hanno rallentato ulteriormente l'iter) è in fase di aggiudicazione. "Si stima l'inizio dei lavori entro la fine del secondo bimestre 2022 - fa sapere Di Salvo - e la durata dei lavori sarà di 260 giorni, al netto delle fasi di spostamento dei pubblici servizi a cura degli enti gestori". In base alle tempistiche annunciate, dunque, via Nairobi dovrebbe tornare completamente percorribile tra la fine del 2022 e le prime settimane del 2023.

“Siamo in una città in cui è diventato normale vedere una strada chiusa addirittura per anni - commenta Massimiliano De Juliis (FdI) - senza che neanche i cittadini riescano ad avere notizie. Siamo riusciti a capire che si sta smuovendo qualcosa e che l’appalto si sta concretizzando, mancheranno probabilmente almeno un mese o due per l’inizio dei lavori ma almeno abbiamo dato una risposta ai cittadini che attendevano da tanto tempo”.