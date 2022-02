Eur Castellaccio, il IX propone un patto per aprire (finalmente) l'ex vaccheria

I cittadini del IX Municipio vedranno prima o poi aperto tutto l'anno il museo del territorio nell'ex vaccheria all'Eur Castellaccio? Forse sì. E per concretizzare il "sogno" l'amministrazione locale punta ad un patto con Camoidoglio, Sovrintendenza capitolina e Soprintendenza speciale per la gestione dell'immobile.

La proposta arriva dalla presidente Titti Di Salvo, all'indomani di un sopralluogo a via Giovanni L'Eltore, all'ombra della torre Eurosky dell'Eur (dove vivono Francesco Totti e Ilary Blasi), poca distanza dal centro commerciale Euroma2: lì si estendono i quasi 1.800 metri quadri tra spazio esterno e museo vero e proprio, con ulteriori 250 metri quadri predisposti ad ospitare uffici. "L'ultimo intervento è stato tre anni fa - spiega la mini sindaca - adesso l'immobile è perfetto, dentro e fuori. E' pronto per ospitare i reperti ma deve essere acquisito al patrimonio del comune".

Il nodo, infatti, è sempre lo stesso: finché il dipartimento di programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale non prenderà fisicamente le chiavi dell'edificio, non si potrà fare nulla: "Noi come Municipio siamo disponibili a riceverlo successivamente - fa sapere Di Salvo - per poi destinarlo secondo quanto previsto dalla convenzione urbanistica. Questa è infatti un'opera a scomputo realizzata ormai più di 10 anni fa dall'impresa di Luca Parnasi".

Le tempistiche non sono ancora chiare, ma da quanto si apprende gli attuali proprietari dell'ex vaccheria (un fondo bancario) sarebbero pronti a rilasciare l'immobile entro fine marzo. "Siamo un territorio ricco di reperti archeologici - sottolinea Di Salvo - e l'apertura del museo rientra nell'obiettivo di realizzare il racconto del IX Municipio, ricucendo la storia di una comunità che ha un passato forte, variegato. Penso al quartiere Giuliano-Dalmata, a Spinaceto, a Castel di Leva che è nata dalle occupazioni dei terreni da parte dei contadini marchigiani". E chissà che Francesco Totti non diventi il "padrino" del museo: "Abita proprio di fronte - conclude la presidente - magari lo invitermo all'inaugurazione. E' un ragazzo disponibile che supporta molto il quartiere".