Eur Castellaccio, il parco sarà consegnato per inizio 2023

Non solo opere d'arte. All'Eur Castellaccio, dove l'8 settembre è stata inaugurata una mostra dedicata ad Andy Warhol e contemporaneamente dato il via alla nuova vita dell'ex Vaccheria, i progetti urbanistici del Campidoglio non sono ancora conclusi.

Il casale di circa 1800 mq era stato messo nel mirino della giunta municipale poco dopo l'insediamento. Come spiegava la presidente del IX Titti Di Salvo a febbraio scorso, l'idea era quella di siglare un patto con il Campidoglio per la rinascita dello spazio, già riqualificato.

Con l'evento dell'8 settembre, preceduto il 5 dalla consegna ufficiale dell'ex Vaccheria al municipio, è iniziato dunque un nuovo percorso che si inserisce all'interno di un piano più ampio, annunciato dall'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia: "Il restauro del casale, di oltre 1700 mq - spiega Veloccia - rappresenta un’opera pubblica di grandissima qualità architettonica e funzionale a cui, nei prossimi mesi, ne faranno seguito altre sempre nello stesso quadrante, a partire dal Parco Castellaccio: oltre 170.000 mq attrezzati con percorso fitness, area gioco bimbi, campo di calcio a 5, percorsi e aree di sosta". La consegna, da quanto si apprende in via non ufficiale, dovrebbe essere a inizio 2023.

Quello dell'Eur Castellaccio è un programma urbanistico approvato il 21 dicembre 2000, che si divideva negli ambiti Castellaccio (Europarco) e Spinaceto, si distingue per la realizzazione complessiva di 850.000 metri cubi, di cui 70.000 residenziali, 438.528 non residenziali afferenti alla proprietà dell'area e ulteriori 341.472 non residenziali. L'atto notarile della convenzione, come da documentazione disponibile sul sito del comune, è stato sottoscritto il 22 dicembre 2003.

"Si tratta di un impegno continuo che la nostra amministrazione assume come prioritario - continua Veloccia - cioè concludere e attuare i programmi urbanistici, facendoli 'atterrare' realmente sulla città attraverso la trasformazione degli impegni su carta in opere pubbliche concrete e fruibili".

A giugno, in via Ribotta, nel frattempo è stato inaugurato un nuovo business center innovativo, caratterizzato da torri che ricordano Manhattan, un luogo dedicato ad aziende e liberi professionisti con 1.500 mq dedicati al lavoro agile e ibrido, potendo ospitare fino a 18 società e 2.000 persone.