Eur, vandalizzati i led natalizi. La risposta del Municipio: "Luminarie in tutti i quartieri"

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 dicembre ignoti hanno vandalizzato le luminarie natalizie intorno all'albero posato da Eur Spa, ai piedi della scalinata dei Santi Pietro e Paolo. A denunciarlo tra i primi è stata l'onorevole dem Patrizia Prestipino, residente in IX Municipio e presidente quando era XII dal 2006 al 2008, tramite il suo profilo Facebook: "Volevo avvisare che stanotte sono state vandalizzate le bellissime installazioni luminose messe sulla scalinata di Viale Europa - ha scritto, pubblicando anche le foto -. Sono stati tagliati i cavi e divelte molte luminarie. Io trovo questo intollerabile, perché ogni cosa costa fatica in termini di risorse umane ed economiche. Soprattutto quando si tratta di risorse pubbliche".

Uno "sfregio" allo spirito natalizio che non ha lasciato indifferente l'amministrazione municipale. La presidente Titti Di Salvo, che aveva preso parte alla cerimonia d'accensione dell'albero, ha diffuso una nota a riguardo, annunciando una novità per domani martedì 21 dicembre: "Alle ore 19 si accenderanno le luci di Natale in tutto il territorio - ha fatto sapere - . Non c’è risposta migliore agli atti vandalici dell’altra notte contro l’installazione Flowers che avevamo scelto di collocare intorno all’albero di Natale posato da Eur SpA. Siamo convinti che in un momento buio per le difficoltà della pandemia, l’accensione delle luci di Natale rivesta un’importanza simbolica più forte che mai e porti nuova magia e nuova speranza".

Da viale Europa a via Silone e largo Beneson al Laurentino, da viale Caduti della Resistenza a Spinaceto fino al Monumento ai Caduti Giuliani e Dalmati in viale degli Astri, le luci saranno virtualmente collegate e illumineranno il Municipio IX dal centro alla periferia.