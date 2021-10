Elezioni Municipio IX, il ballottaggio sarà tra De Juliis e Di Salvo. Canale (lista Raggi) è però la più votata

Sono stati tanti i residenti del Municipio IX che si sono recati alle urne tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Gli elettori hanno deciso di bocciare l’amministrazione uscente e pertanto, al ballottaggio, il Movimento 5 stelle non ci sarà.

I due contendenti

Il secondo turno, previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre, metterà in contrapposizione il candidato di centrodestra Massimiliano De Juliis (intervista – biografia) e la candidata di centrosinistra Titti di Salvo (intervista – biografia). Il territorio, che con il suo 50.41 % ha fatto registrare una delle più alte percentuali di votanti a Roma, ha deciso che i pentastellati non saranno quindi della partita.

Il centrodestra

De Juliis, votato da oltr 25mila elettori, ha raggiunto una percentuale di consensi superiore al 33%. Corre al ballottaggio per riconquistare un municipio che da otto anni non è più amministrato dal centrodestra. L’ultimo presidente di quel territorio è stato Pasquale Calzetta, impegnato nelle suppletive alla camera nel seggio di Primavalle, vinte però da Andrea Casu.

Il centrosinistra

Il centrosinistra per il secondo turno punta invece su Titti Di Salvo che, con gli oltre 22 mila elettori, è staccata di circa quattro punti percentuali dal suo diretto contendente. Gli elettori del territorio, da quando esistono i municipi, hanno di fatto garantito una certa alternanza. Considerando che l’ultimo mandato è stato quello dei pentastellati, la sfida tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra resta particolarmente aperta.

Cinque stelle e Calenda

Non prenderà parte al ballottaggio Carla Canale (intervista – biografia). Ha superato di poco il 17% delle preferenze anche se, tra i candidati presidente, è quella che ha fatto registrare maggiori consensi personali: circa 1700 voti e dunque cinquecento in più di quelli ottenuti dai due candidati presidente approdati al ballottaggio. Complessivamente però, la somma della lista civica Raggi e quella del M5s, hanno sfiorato i tredicimila votanti e quindi Canale è fuori dal terzo turno. La lista Calenda Sindaco, nel Municipio IX, ha invece ottenuto più di 11 mila voti che consentono al candidato Marco Muro Pes (intervista – biografia) di ottenere circa il quindici e mezzo per cento delle preferenze.

I risultati nel Municipio IX

I commenti

"I risultati elettorali a Roma e nel nostro Municipio fanno emergere 2 realtà: molte persone hanno rinunciato a votare. Cioè ad esprimere una preferenza di voto perché in loro ha prevalso la sfiducia in tutte le proposte politiche - ha commentato la candidata Titti Di Salvo - Anche a loro ci rivolgiamo con la nostra proposta contenuta nel programma di coinvolgere nelle scelte del Municipio cittadini e associazioni attraverso la consulta dei comitati di quartiere,la consulta del verde, la consulta dei giovani, la consulta delle donne. Cioè proponiamo la partecipazione come risorsa politica e civica. Molte altre hanno espresso il voto per il cambiamento dell’attuale amministrazione, nel nostro Municipio e in Campidoglio. E questo e’ il punto. Nei prossimi anni - ha sottolineato Di Salvo - convergeranno su Roma molte risorse europee del PNRR e per il Giubileo. Ci vorrà una squadra di donne e uomini seri e competenti capaci di investire le risorse. Non solo di indicare i problemi. Più scuole aperte al territorio con i patti di comunità, più spazi sociali per ragazze e ragazzi, valorizzazione civica dei centri anziani, più biblioteche, più trasporto pubblico, più servizi per le persone e per le imprese, più sostenibilità, più lavoro sicuro".

Il nostro Municipio si conferma tra i migliori a Roma con circa il 34% dei consensi. È la dimostrazione che l'obiettivo è alla nostra portata ma dobbiamo crederci con tutte le nostre forze- ha commentato il candidato Massimiliano De Juliis - È ora che il Municipio torni il Municipio di tutti. Che sappia includere, ascoltare, decidere, che sia capace di dare voce a chi per anni è stato abbandonato, deluso, umiliato . Ecco perché c'è veramente bisogno di una amministrazione che conosca bene il territorio, che sia finalmente in grado di riportare le periferie al centro del dibattito politico, che ascolti i più deboli, che sappia tutelare e valorizzare l'immenso patrimonio architettonico, storico e naturalistico che rende questo territorio davvero unico. Non cancelleremo ciò che di buono hanno fatto i nostri predecessori e - ha aggiunto De Juliis - dialogheremo con tutti coloro che avranno voglia di condividere idee ed azioni per il bene del Municipio. Di tutti. Ed allora non perdiamo altro tempo, di nuovo in marcia. Davanti a noi due settimane intense in cui cercheremo di spiegare a tutti il senso profondo di questa sfida entusiasmante. L'obiettivo è vicino ed insieme facciamo la differenza".