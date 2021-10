Elezioni municipio IX: tutti i consiglieri eletti

La vittoria di Titti Di Salvo ha restituito al Municipio IX un’amministrazione di centrosinistra. Ora che il risultato è assodato, è possibile ricostruire in base alle preferenze ottenute come sarà composto il nuovo consiglio municipale.

La rinnovata squadra del PD

Il parlamentino di via Silone, come del resto avviene anche per gli altri municipi, è composto da 24 consiglieri più il presidente eletto. Oltre alla nuova minisindaca, alla maggioranza spettano 15 consiglieri e nove all’opposizione. Nel centrosinistra la parte del leone la fa il Partito Democratico che colleziona 10 seggi. Mister preferenza, nell’ambito della coalizione, risulta essere Ludovica Tranquilli, seguita da Luca Bedoni e Manuel Gagliardi. Gli altri eletti nel Partito Democratico sono Fabio Ecca, Patrizia De Vivo, Francesca Romana Vecchio, Giuseppe Grazioli, Giorgio Bartolelli, Paola Vaccari, Adriano Burgio. Una squadra rinnovata, quindi, visto che tra gli eletti solo Gagliardi è un consigliere uscente.

I consiglieri del centrosinistra

Nel campo del centrosinistra ci sono altri quattro seggi che contribuiscono alla composizione dell’aula consiliare. La lista Civica Gualtieri Sindaco ha infatti eletto tre candidati: Giulia Marrocchini, Antonio Sotillo e Roberto Baiocchi. La lista Europa Verde ha invece consentito la rie-elezione dell’ex pentastellato Giulio Corrente mentre la “Sinistra Civica Ecologista” ha eletto Danilo Borrelli.

I seggi dell'opposizione

All’opposizione siederanno 9 consiglieri, numero che però include i tre candidati alla presidenza: Massimiliano De Juliis, giunto al ballottaggio con la coalizione di centrodestra, Carla Canale (M5s + Lista Raggi) e Marco Muro Pes, per la Lista Calenda. La distribuzione dei seggi assegna, per quanto riguarda gli slot restanti, tre consiglieri a Fratelli d’Italia, vale a dire Simone Sordini che essendo l’unico del Municipio IX a superare i mille voti è anche il nuovo “Mister Preferenza”. Con il partito di Giorgia Meloni torna in Consiglio Gino Alleori, più volte eletto nelle passate consiliature e viene eletta, per la prima volta, anche Laura Pasetti. La Lega ottiene invece un seggio che va al capogruppo uscente Piero Cucunato, mentre il M5s conferma Marco Cerisola, già presidente del consiglio municipale durante l’amministrazione D’Innocenti. Fulvio Bellassai, infine, farà compagnia a Muro Pes nei posti riservati alla Lista Calenda.