L'eredità della Formula E: ecco dove verranno realizzati gli attraversamenti pedonali intelligenti

La Formula E all'Eur è ormai un ricordo e se ne riparlerà nel 2023, ma il comitato organizzatore anche quest'anno ha deciso di lasciare una testimonianza della sua presenza a Roma e tra gli interventi lasciati in eredità ci sono anche due attraversamenti pedonali intelligenti.

Dove saranno realizzati i nuovi attraversamenti pedonali intelligenti

Dopo mesi di sopralluoghi, il IX municipio ha deciso dove giocarsi il regalo piovuto dal cielo. I due quartieri scelti sono Vitinia e l'Eur. "Uno è l'attraversamento pedonale che interessa la fermata dell'autobus in corrispondenza della stazione Roma Lido - fa sapere l'assessora ai lavori pubblici Paola Angelucci - l'altro è su via dell'Oceano Atlantico all'incrocio con via Rhodesia, adiacente all'ospedale Sant'Eugenio".

Perché il municipio ha scelto Vitinia e l'Eur

Il criterio decisivo per individuare gli attraversamenti su cui intervenire è quello della luminosità. Gli attraversamenti intelligenti, infatti, funzionano con un cono di luce che rende molto più visibile il tratto interessato. Ma per riuscirci, non dev'esserci nessun'altra fonte di luce nei dintorni. "Per questo altre opzioni - prosegue Angelucci - come due strade inizialmente verificate a Mezzocammino, sono state scartate perché strade già sufficientemente illuminate".

Lo scontento degli abitanti di Torrino-Mezzocammino

Da Mezzocammino non hanno preso molto bene la decisione, forse perché non a conoscenza dei criteri applicati dagli uffici tecnici municipali per individuare i punti da mettere sul tavolo del comune: "C'erano i pareri favorevoli su via Galleppini e via Bonelli - fa sapere Francesco Aurea del comitato di quartiere - ma dopo un paio di mesi di silenzio siamo stati informati del fatto che i due attraversamenti nuovi sarebbero stati fatti altrove. Non entriamo nel merito delle valutazioni tecniche e delle priorità esistenti nei vari quadranti della città, restiamo fermamente convinti che nelle strade del quartiere esista un problema di velocità dei mezzi e quindi di sicurezza. Al momento l'unica opera prevista che migliorerà la situazione è quella del Consorzio, che realizzerà la rotonda su via Guglielmi".