Il 788 si riduce ma migliora: ecco come collegherà Papillo con l'Eur e la metro B

Tagliare il percorso del 788 spostandone il capolinea e modificare parte del tracciato per collegare meglio il comprensorio Papillo con l'Eur e con la metropolitana.

La proposta arriva da Roma Servizi per la Mobilità, messa sul tavolo del municipio e del comitato di quartiere, quest'ultimo senza dubbio favorevole al cambiamento della tratta. Al momento il 788 si ferma quarantuno volte, partendo da via Caccioppoli incrocio con largo Doppler non lontano dalla rotatoria di Valleranello, transita per via Brunetti di fronte al parco della Torre Antica dando possibilità ai passeggeri di scambiare con il 74, attraversa Fonte Laurentina e si dirige allo scambio con la fermata Eur Magliana della metro B e della Roma-Lido per fermarsi a piazzale dell'Agricoltura.

Nelle intenzioni di Roma Servizi per la Mobilità, al più presto la linea verrà velocizzata a favore di chi frequenta il centro produttivo di via Carucci (dove si trova per esempio l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e collegherà meglio Colle Parnaso, Papillo appunto e Poggio del Torrino con il quartiere Eur. Per riuscirci, il 788 verrà ridotto nel chilometraggio, spostando il capolinea da via Caccioppoli a via Carucci vicino alla rimessa Atac di Tor Pagnotta e il tracciato interno all'Eur verrà modificato inserendo la fermata all'altezza di Eur Palasport, anticipando lo scambio con la metro.

"Questo intervento aumenta la regolarità della linea - commenta il Cdq Eur Papillo - perché ne riduce la lunghezza e mantenendo invariate le attuali frequenze permette di scambiare prima con la metro B. Prendere il 788 per noi è conveniente. Chiediamo solo una cosa in più: inserire il collegamento con la fermata della metro B Laurentina quando si arriva all'Eur e si passa per via dell'Acqua Acetosa Ostiense".