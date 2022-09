"Donne in Cammino": all'Eur una passeggiata per la prevenzione e lo screening

Sabato 1 ottobre alle ore 15:00 all'Eur si terrà la prima edizione di "Donne in Cammino" una passeggiata all'insegnadella prevenzione, per lo screening di utero, colon-retto e seno. L'evento innovativo è stato reso possibile grazie all'impegno di Paola Vaccari Presidente della Commissione Parti Opportunità del IX Municipio.

La camminata di 3 km per la prevenzione partirà da Largo Peter Benenson, sede del Consiglio del Municipio e si articolerà passando su Via Laurentina, per Viale dell’Umanesimo con arrivo al laghetto dell’Eur a piazzale di Viale Oceania, dove sarà allestito un punto prevenzione e diagnosi, gratuti, dei tumori femminili all’utero, seno e colon-retto.

L'obiettivo dell'iniziativa è contribuire ad aumentare l’adesione ai Programmi di Screening, che durante la pandemia per Covid sono stati penalizzati e promuovere l’importanza della diagnosi precoce nelle patologie screenate. Il Presidente Vaccari spiega: "Abbiamo coinvolto la ASL Rm2 impegnata nella prevenzione e nella ricerca, che offrirà servizi di screening gratuiti per i tumori all’utero, al seno e al colon-retto, consapevoli che purtroppo durante la pandemia molte cittadine e cittadini non hanno più eseguito programmi di screening che non solo salvano numerose vite umane, ma aumentano la sopravvivenza e la qualità della vita".

Coinvolte nell'iniziativa anche varie Associazioni presenti sul territorio municipale come “Abbraccio Rosa”, Dragonflies by Orlanda Cappelli, A.S. Roma XII, ADS Eur Torrino, TSC Torrino Calcio a 5 e l’associazione culturale Marforio.