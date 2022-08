Laurentina, ancora un "no" alle corsie preferenziali che creano ingorghi e rallentamenti

Il consiglio del IX municipio chiede (di nuovo) che vengano eliminate le corsie preferenziali su via Laurentina, nel tratto che corre tra via dell'Umanesimo e piazzale Dohuet, confine tra i quartieri Giuliano Dalmata ed Eur. Il 26 luglio, infatti, una mozione firmata dai consiglieri della lista Calenda, Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, è stata approvata con i voti delle opposizioni e ben 5 favorevoli nelle fila della maggioranza.

Il corridoio della mobilità

A determinare l'istituzione di tre corsie dedicate ai mezzi pubblici era stato il progetto del corridoio della mobilità Eur-Laurentina-Tor Pagnotta. In 650 metri ci sono tre tratti, di 60 metri ciascuno: due - a 300 metri l'uno dall'altro - vanno verso il centro (tra via dei Sommozzatori e via dei Corazzieri dove c'è anche la fermata dell'autobus e poi il tratto dalla diramazione via Laurentina/via De Suppé e piazzale Douhet), uno verso il Raccordo, nel tratto tra via Cippico e viale dell'Umanesimo, 85 metri dopo la fermata dell'autobus, che si trova sulla corsia opposta.

I motivi della contrarietà

Sia nell'ottobre 2018 che nel gennaio 2019, quando a governare l'Eur e dintorni erano i Cinquestelle, il consiglio si era già espresso negativamente rispetto all'ipotesi delle preferenziali, in entrambe le occasioni con parere unanime. Il parlamentino di allora già sapeva quello che sarebbe successo: rallentamenti, ingorghi, rischio tamponamenti e tempi di percorrenza dei mezzi pubblici tutto fuoché velocizzati. "Anziché fluidificare il traffico e velocizzare il percorso dei mezzi pubblici - si legge nella mozione approvata la scorsa settimana -, ha di fatto provocato, e provoca, pesanti rallentamenti sul flusso veicolare in quanto, oltre agli alterni restringimenti di carreggiata, costringono i veicoli privati e i mezzi del trasporto pubblico a incrociarsi per i continui cambi della corsia di marcia a loro riservata. Inoltre gli effetti negativi descritti si amplificano nelle ore di punta. Il congestionamento del traffico sopra descritto contribuisce sensibilmente anche a un aumento dell’inquinamento dell’aria e acustico".

"Gli autobus non vengono agevolati"

"Anche gli uffici tecnici si erano espressi negativamente - ricorda a RomaToday Marco Muro Pes, consigliere della lista Calenda in IX - e diversi comitati di zona avevano cercato di far cambiare idea al comune, senza successo. Per noi non è questione di essere pro o contro le corsie preferenziali, ma bisogna trovare la soluzione adatta alla realtà. Se quel tratto ha caratteristiche che non consentono le corsie, causando più danni di quelli che si vogliono risolvere, allora non vanno fatte. Gli autobus così non vengono agevolati, perché si bloccano nelle ore di punta. Sono due corsie di 60 metri a 300 metri di distanza, ci sembra al minimo illogico averle realizzate così".

Mozione Calenda passata con i voti della maggioranza

L'atto, che adesso dovrà essere portato all'attenzione della giunta Gualtieri dalla presidente Titti Di Salvo, è passato con qualche difficoltà e ha "spaccato" la maggioranza di centrosinistra. Dei 14 consiglieri presenti, infatti, hanno votato in 13 (Fabio Ecca del Pd si è dichiarato "presente non votante"), con 10 favorevoli a 3 astenuti. Tra i primi c'erano ben 5 esponenti della maggioranza, quindi Bartolelli, De Vivo, Grazioli e Vecchio del Pd con Borrelli di Sinistra Civica Ecologista. Insieme a loro, i consiglieri Alleori (FdI), Bellassai e Muro Pes (Lista Calenda), Cerisola (M5S) e Canale (Civica Raggi). Si sono astenuti Corrente (Europa Verde), Baiocchi e Sotillo (Civica Gualtieri).