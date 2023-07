Il Comune di Roma blocca la costruzione delle villette nella riserva naturale

Meno di venti giorni fa RomaToday svelava l'esistenza di un cantiere in via Giovanni l'Eltore, all'Eur Castellaccio, aperto a fine maggio con lo scopo di realizzare nuove villette di lusso intorno alla Vaccheria, l'ex casale dismesso trasformato in museo di arte contemporanea. Un intervento edilizio sconosciuto ai più, in primis al IX municipio che governa il territorio, ma anche all'ente regionale Roma Natura, responsabile dell'area in quanto parte della riserva naturale Laurentino Acqua Acetosa. Ebbene, da quanto è possibile apprendere, il permesso di costruire è stato momentaneamente sospeso.

Le ville di lusso previste all'Eur Castellaccio

Il contesto è quello della convenzione urbanistica del Poggio del Castellaccio, Roma sud. Firmata nel 2003, ha dato il via a edificazioni di vario genere: uffici, appartamenti, centri sportivi, il centro commerciale Euroma 2. Tra questi interventi, anche quello che ha realizzato la villa di Francesco Totti e Ilary Blasi, ad oggi apparentemente disabitata da entrambi dopo la separazione. In via Giovanni l'Eltore, strada senza uscita dall'altra parte della Cristoforo Colombo e della Pontina rispetto al Laurentino Fonte Ostiense, erano previste altre case, sempre villette. Non sono state realizzate, ma dal 2014 i costruttori hanno lavorato per ottenere il permesso di costruire che è arrivato solo all'inizio di quest'anno. Ma da fine 2021 quella porzione di verde è diventata riserva naturale, con dei vincoli molto rigidi.

Le verifiche di Roma Natura e la commissione municipale disertata

Per questo, una volta interpellato dal nostro giornale, il direttore di Roma Natura Emiliano Manari ha dato incarico ai guardia parco di effettuare le necessarie verifiche sulle attività in fase di svolgimento in via Giovanni l'Eltore, dove la MRT Costruzioni Srl aveva chiesto e ottenuto dalla Polizia Locale di Roma Capitale di istituire un passo carrabile e di collegarsi al collettore Acea. Nel frattempo, anche la politica locale si è mossa: il presidente della commissione ambiente e urbanistica, Manuel Gagliardi, ha convocato una commissione ad hoc all'inizio di questa settimana, ma senza risultati: "Non si è presentato il dipartimento capitolino, né Roma Natura. Quindi, mancando i soggetti preposti a spiegare la situazione, ho chiuso la seduta. Ma la riconvocherò" ha spiegato il dem.

Il dipartimento urbanistica sospende il permesso di costruire

RomaToday ha poi potuto verificare che il dipartimento Pau, programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale, ha deciso di agire sospendendo momentaneamente il permesso di costruire concesso alla società edile dell'ingegner Massimo Testa. I motivi? Non sono ancora chiarissimi: potrebbe dipendere da una verifica fatta sulla documentazione che ha dato modo al Comune di concedere i permessi. In ogni caso, ad oggi, nessun operai è autorizzato a effettuare alcun intervento in via Giovanni l'Eltore: l'abbattimento e la ricostruzione di ville di lusso da 400 mq nella riserva naturale non sono più possibili. Almeno per ora.