A Roma sud le ciclabili promesse coi fondi Pnrr ancora non si vedono

Il IX municipio di Roma ancora attende che vengano realizzate le ciclabili previste dal Pnrr, oltre a quelle finanziate con fondi dei ministeri Ambiente e Infrastrutture. Opere che permetterebbero di ricucire la rete di mobilità dolce già esistente sul territorio, rendendola pienamente e definitivamente fruibile. Per provare a velocizzare i tempi, è stata approvata all'unanimità in consiglio una proposta di deliberazione che impegna la presidente Titti Di Salvo a spingere nei confronti del Campidoglio affinché gli interventi vengano messi a terra con una certa urgenza.

Le 5 ciclabili previste all'Eur grazie al Pnrr

La Missione 2 del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede per il territorio del IX municipio la realizzazione di cinque ciclabili: il collegamento da viale Città d'Europa a viale America, quella che porta dal terminal Eur Laurentina fino a Tre Fontane passando per viale Africa e viale dell'Arte, quella che da Vitinia porta al Campus Biomedico di Trigoria, poi la ciclabile da piazza Cina al Torrino fino all'Eur e infine dal terminal Eur Laurentina a via Stefano Gradi passando per Vigna Murata. Inoltre, dall'8 giugno 2023 si è aggiunto anche il finanziamento da parte del Dpcm con i fondi per il Giubileo 2025, che prevede la "ciclovia turistica tirrenica" nel tratto da Roma a Fiumicino, toccando il territorio del IX all'altezza di Torrino-Mezzocammino.

Il collegamento Laurentina-Vigna Murata definanziato da Roma Capitale

Inoltre, il dipartimento Mobilità e Trasporti capitolino ha elaborato una nuova tabella di sintesi relativa alla ciclabilità. In questo schema, risulta in fase di attuazione il procedimento per la ciclabile da viale delle Tre Fontane verso la Dorsale Tevere Sud, che attraversa viale Val Fiorita, viale Egeo e via del Cappellaccio, con finanziamento POD (Programmi Operativi di Dettaglio), ovvero ministero dell'Ambiente. E' in programmazione esecutiva il procedimento per la ciclabile viale Egeo-viale dell'Oceano Pacifico-viale dell'Oceano Atlantico, oggetto di spostamento dai fondi del ministero dell'Ambiente al Mims, il ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile. Infine, come si legge nella proposta di risoluzione, la ciclabile Eur Laurentina-via Stefano Gradi, nonostante risulti finanziata dal Pnrr in base al Decreto Ministeriale 509 del 2021, con una progettazione di fattibilità tecnico-economica in corso, è stata stralciata. Non ci sarebbero, quindi, i fondi nell'attuale bilancio finanziario capitolino, come scoperto dalla consigliera della Civica Raggi Carla Canale con un accesso agli atti del settembre 2023.

Ritardi sulla tabella di marcia: "Ma i fondi ci sono, si parte"

Tra spostamenti di fondi e definanziamenti, i tempi non sono stati ad oggi rispettati. Come veniva spiegato oltre un anno fa dalla commissione transizione ecologica, Pnrr, digitale e fondi europei del IX municipio, la ciclabile da viale Città d'Europa a viale America sarebbe dovuta partire entro dicembre 2023, come anche quella da Eur Laurentina a Tre Fontane e quella di piazza Cina. "I fondi ci sono - spiega oggi il presidente della commissione Fabio Ecca (Pd) - quindi i lavori partiranno a breve". Per la ciclabile da Vitinia a Trigoria, invece, la scadenza segue la tabella di marcia imposta dall'Unione Europea: giugno 2026. Come detto, non si sa il destino della ciclabile da Laurentina a Vigna Murata, ad oggi non più finanziata.

Le proposte del municipio al Comune

Per dare una "spintarella" e porre l'accento sull'importanza degli interventi, che in totale rappresentano oltre 11 milioni di euro di investimenti pubblici, il consiglio dell'Eur ha messo nero su bianco una proposta di ciclabili integrative, suddividendole tra Priorità Alta, Media e Bassa. Sotto la prima categoria al primo posto c'è proprio quella definanziata, la Terminal Eur Laurentina-Vigna Murata-Via Gradi che dovrebbe essere fruibile a partire dall'estate 2026 ma di cui oggi non si sa più nulla. La proposta dei municipali prevede una partenza da via Gradi per passare a via Tommaso Arcidiacono, via Riccardo Forster, via del Casale Zola (che, però, ad oggi è troppo stretta anche per le automobili), per un totale di 650 metri di percorso. E ancora un percorso di 500 metri da via Casale Zola, via Millevoi fino quasi alla via Ardeatina, identificato con la sigla R10b e R10c nel Piano Mobilità Ciclista del IX municipio. "In questo modo avremmo il quadrante Laurentino/Ardeatino collegato con la stazione della metro B Laurentina - si legge nella risoluzione - potendo sgravare in maniera importante il flusso di traffico su via di Vigna Murata".

E ancora, con Priorità Alta viene inserita una pista da 550 metri che colleghi piazzale Azolino Hazon, via Sansotta, piazza Tarantelli, via dell'Ippica fino alla ciclabile dorsale Tevere, in connessione con la Ciclovia Tirrenica finanziata dal Dpcm dell'8 giugno 2023 per il Giubileo. A questo mezzo chilometro si aggiungerebbero altri 600 metri da piazza Monte di Tai, via Pechino, viale Luigi Giglielmi fino alla ciclabile del parco La Porta di Dylan Dog. Un'altra opera considerata ad alta priorità dal IX è quella di via del Risaro fino al Campus Biomedico: il parlamentino di largo Benenson propone di realizzare oltre 4 km che partendo dalla ciclabile del parco di Tor de' Cenci passi per il parco Campagna a Spinaceto, attraversi via di Mezzocammino, via Versari, via Brasini, il parco Ort9 Casal Brunori (come da proposta F02a del Piano Mobilità Ciclistica municipale).

Un altro tratto di 650 metri sarebbe quello che da Casal Brunori passa per vie Ercole Drei, via Vico Consorti e via Bartolomeo Cavaceppi, connettendosi con la ciclabile E09 che da via Bonelli porta a via Giolitti passando vicino alla Cristoforo Colombo. Non solo: altri 800 metri verrebbero realizzati dall'esistente tratto di via Alvaro del Portillo a Trigoria, passa via di Vallerano, la rotonda di via Castel di Leva, il parco di Tor Chiesaccia e via Bruno De Finetti. Da Tor Chiesaccia poi si tornerebbe su via Castel di Leva, via Filippo de Filippi e ci sarebbe un tratto sterrato fino a via Castel di Leva 235, via Grandidier e ancora sterrato fino al Santuario del Divino Amore. Oltre 5,5 km di ciclabile.