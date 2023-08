La ciclabile di Roma sud scompare dal bilancio. Gualtieri stralcia oltre 1 milione di euro di fondi Pnrr

La ciclabile che dovrebbe collegare il terminal Eur Laurentina con via di Vigna Murata e fino a via Stefano Gradi a Fonte Meravigliosa non si farà. Almeno, non in base a quanto scritto nel bilancio d'assestamento approvato il 31 luglio in assemblea capitolina. Il progetto, che in IX municipio veniva pubblicizzato a fine 2022 dal Pd e dall'assessora alla mobilità Paola Angelucci, ad oggi è stato definanziato: stralciato oltre 1.000.000 di euro di fondi Pnrr.

I progetti di nuove piste ciclabili previste nel territorio del IX municipio dovevano essere 5, tutti con i fondi del Pnrr: viale Città d'Europa e viale America, Eur Laurentina-Tre Fontane, Vitinia-Campus Biomedico, piazza Cina-Eur (da completare) e appunto quella che dalla metro Laurentina all'Eur porterebbe a via Stefano Gradi a Fonte Meravigliosa passando per via di Vigna Murata, strada al confine tra IX e VIII municipio. Ma di quest'ultimo asse ad oggi non se ne sa più nulla, anche perché i fondi sono stati stralciati dal bilancio di assestamento.

"Parliamo di un’opera di interconnettività strategica per raggiungere ben 5 plessi scolastici insistenti sull’asse Vigna Murata - denuncia Carla Canale, consigliera della lista civica Raggi in IX insieme al collega capitolino Antonio De Santis - e collegarli direttamente al capolinea della Metro B Laurentina. Invece di attenuare le criticità di Via Vigna Murata, sulla quale insisterà anche un nuovo centro commerciale Esselunga, si continua a non mettere in sicurezza la dodicesima strada più pericolosa della città, come invece richiesto da atti votati a gennaio 2022 sia in Municipio VIII che IX e a non dotarla di strutture di mobilità sostenibili utili ad alleviare nelle piccole percorrenze il traffico veicolare che porta alla stazione della metro B Laurentina ed ai servizi tra quartieri limitrofi. Il tutto aggravato dalla zona Ztl limitrofa ( Tor Carbone e via del Serafico)".