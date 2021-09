Elezioni Municipio IX 2021: tutti i candidati alla presidenza

Il 3 e 4 ottobre si torna alle urne anche per il rinnovo del consiglio nel Municipio IX. Nel vasto e popoloso territorio, i residenti sono chiamati ad esprimere la propria preferenza in un ampio ventaglio di possibilità. Sono infatti 11 i candidati alla presidenza del territorio. Oltre alla scelta del minisindaco che succederà al pentastellato Dario D’Innocenti, gli elettori potranno esprimere la doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda i cognomi di una donna e di un uomo.

In caso di ballottaggio si svolgerà un secondo turno. In quel caso si tornerà al voto nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. La tornata elettorale, relativamente all'ente di prossimità, consente di eleggere il consiglio municipale, di cui fa parte il presidente del Municipio IX ed altri 24 consiglieri

I candidati presidenti

Massimiliano De Juliis (intervista - biografia) è il candidato di centrodestra che a suo supporto schiera cinque liste. Il centrosinistra punta invece su Titti Di Salvo (intervista - biografia), con 6 liste a sostegno. Carla Canale (intervista - biografia) è invece la candidata della lista civica Virginia Raggi Sindaco e del Movimento 5 stelle. La Lista Calenda Sindaco nel Municipio IX punta invece sul nome di Marco Muro Pes (intervista - biografia). REvoluzione Civica presenta come candidata Laura Campagnola. Mauro Cangini è il candidato presidente del Popolo della Famiglia. Riconquistare l’Italia candida come presidente del Municipio IX Domenico De Masi. I liberisti italiani, che a Roma schierano Andrea Bernaudo, punta sul nome di Diego Zandel. Claudia Mollica è la candidata del Partito Comunista di Marco Rizzo. La lista “Noi per il IX Municipio” ha candidato come presidente Genesio Pino. Infine “Roma ti riguarda Berdini Sindaco partito del Sud”, per la presidenza del municipio IX punta su Massimo Sabbatini.