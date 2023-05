Camminando per l'Eur, la "comunità" che ha conquistato Roma Sud con le passeggiate gratis

Quasi 10mila iscritti, circa 35 eventi settimanali e una rete di amicizie sempre più in crescita: sono i risultati del progetto "Camminando per l'Eur", una comunità in cammino nata durante il Covid e diventata una certezza nel quartiere di Roma Sud.

Tutto nasce da un'idea di Emanuela Chiarello - che tuttora gestisce il gruppo - e dall'esigenza di uscire, fare movimento, stare all'aria aperta dopo il primo lockdown. "Era ottobre 2020 quando, cogliendo e accogliendo la richiesta di alcuni cittadini di fare passeggiate nel verde, decisi di accompagnare una ventina di persone in una camminata attraverso le vie e i parchi del mio quartiere, l’Eur", ha raccontato Emanuela a RomaToday.

Il progetto "Camminando per l'Eur"

Un progetto nato quasi per gioco, tra poche persone che, in poco tempo ha riscontrato l'adesione e la partecipazione di tantissimi abitanti della zona. Solo nella prima settimana di vita, Camminando per l'Eur vide ben 200 iscrizioni, era l'inizio di un viaggio incredibile che, ad oggi, di iscritti ne conta quasi 10mila e organizza quotidianamente camminate per tutti i livelli contrassegnate da bollini colorati: "Si va dal bollino bianco a quello nero per abbracciare tutte le esigenze", specifica Emanuela Chiarello.

La pandemia ha fatto riscoprire il bello di fare attività fisica all'aria aperta e Camminando per l'Eur l'ha resa (e mantenuta) gratuita. Il progetto - a distanza di quasi 3 anni dalla nascita - propone, infatti, camminate che attraversano il quartiere e che ne superano largamente i confini, senza far pagare nulla agli iscritti.

Le guide volontarie

Circa 30 guide volontarie accompagnano quotidianamente i gruppi nelle passeggiate, ci sono anche due istruttrici che - sempre a titolo gratuito - permettono di svolgere allenamento funzionale e yoga. Così, con il passare dei mesi e degli anni, Camminando per l'Eur è diventato un vero punto di riferimento per molti abitanti della zona.

"Oggi il gruppo conta circa 10mila iscritti", spiega Emanuela Chiarello, unica amministratrice del gruppo, supportata da validi collaboratori che la aiutano nella gestione del progetto. "Siamo diventati una realtà consolidata e, oserei dire, significativa, non solo per il mio quartiere, ma per l’intero Municipio". Il progetto, nato per fare attività fisica all'aperto quando le palestre erano chiuse dal Covid, ha rivelato nel tempo i suoi benefici, ben al di là delle camminate e dello sport di gruppo: "Si sono create tante amicizie, le persone sole hanno cambiato vita, sono rinate", ha spiegato Emanuela Chiarello.

Numerose sono le attività e le iniziative che "Camminando per l'Eur" porta avanti quotidianamente; grandissimi l'impegno e dedizione delle guide volontarie che si prendono cura del benessere degli iscritti e che hanno reso un gruppo nato su Facebook e incontratosi le prime volte al Laghetto dell'Eur, una vera comunità in cammino. Nel 2021 il progetto ha ricevuto anche il patrocinio del comune di Roma Capitale, quale riconoscimento del contributo e dell’apporto fornito al territorio.

La camminate per il quartiere e non solo

Ogni giorno, dalle 6 del mattino alle 9 di sera, "Camminando per l'Eur" propone una serie di passeggiate che partono dal Laghetto o da viale dell'Aeronautica, o dalla zona Pavese, cercando di coprire con diversi percorsi tutto il quartiere, estendendosi anche a San Paolo e a Mezzocammino. Alcune camminate permettono di raggiungere il centro storico, San Pietro e altri bei luoghi della nostra città.

I riscontri positivi sono tantissimi, Emanuela Chiarello riceve quotidianamente ringraziamenti: "Tante persone che non possono iscriversi in palestra hanno comunque la possibilità di fare attività, persone anziane escono da casa, si mettono in movimento, fanno amicizia e non si sentono sole grazie a questo progetto e sono in molti a ringraziarci per questo".

E' anche questa la ragione per cui Emanuela Chiarello sogna di poter estendere l'iniziativa ad altre zone di Roma e di poter iniziare, nel tempo, collaborazioni con le asl territoriali, con i medici, perché portare benessere alle persone è il fulcro di "Camminando per l'Eur".

In attesa che questi sogni possano diventare realtà, il numeroso gruppo di camminatori ha conquistato diversi riconoscimenti al di fuori del quartiere: "Siamo andati a fare la maratona di Lucca, di Siena, di Bolsena, siamo stati all'Elba e abbiamo sempre vinto il premio come gruppo più numeroso. Abbiamo tante targhe, premi e questo ci rende orgogliosi".