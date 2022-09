Sport e disabilità: avviate procedure per le borse di studio per lo sport Integrato

Borse di studio per lo Sport Integrato. Questo è il programma promosso dal Municipio IX di Roma per percorso a sostegno della partecipazione e della inclusione di tutti i cittadini all’interno della comunità.

All'EUR infatti è stata avviata la procedura per la Concessione di Borse di studio per lo Sport Integrato, da erogare per l'anno 2022/203 al fine di promuovere e diffondere lo sport a favore di persone con disabilità. Queste Borse di studio includono la quota d’iscrizione alla scuola Paralimpica, la retta annuale, la consulenza e assistenza tecnica, l’utilizzo dell’impianto e l’assicurazione.

I corsi sportivi si terranno con cadenza settimanale o bisettimanale, presso il Centro di Preparazione Paralimpica di Via delle Tre Fontane a cura della FISPES, la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali e della FINP, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

La domanda può essere presentata entro il 30 settembre 2022 online scaricando il modulo e inviandolo all'indirizzo mail ufficiosport.mun09@comune.roma.it oppure consegnata presso l’Ufficio Sport del Municipio IX EUR di Viale Ignazio Silone nei seguenti giorni ed orari: