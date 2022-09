La borsa di studio per disabili che vogliono fare sport

Sport gratuito per persone con disabilità. E' l'obiettivo del IX municipio, che tramite Roma Capitale ha dato il via a un bando per l'erogazione di borse di studio da utilizzare nel centro d'eccellenza di Tre Fontane all'Eur.

Borse di studio per attività sportiva di persone con disabilità

Il bando, con scadenza il 19 settembre, ha come fine la promozione e la diffusione della pratica sportiva tra le persone disabili. L'assegno include l'iscrizione alla scuola paralimpica, la retta annuale, la consulenza e l'assistenza tecnica oltre all'utilizzo dell'impianto e l'assicuazione.

I corsi si svolgono nel centro di preparazione paralimpica di Tre Fontane

Il centro dove si svolgeranno i corsi è quello di preparazione paralimpica di via delle Tre Fontane, gestito dalla Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali e dalla federazione italiana nuoto paralimpico. "Il Municipio IX, attraverso l’assessorato allo Sport e con l’ausilio dell’ufficio dedicato - fanno sapere la presidente Titti Di Salvo, l'assessora alle politiche sociali Luisa Laurelli e quello allo sport Patrizio Chiarappa - , ha reso pubblico attraverso il sito del comune l’avviso relativo all’erogazione di borse di studio per lo sport integrato, che permetteranno alle persone con disabilità di svolgere gratuitamente attività sportiva".

Atletica e nuoto: gli assegni vanno da 600 a 750 euro

Per i corsi esistono due opzioni. Il primo è organizzato dalla Fispes, si tratta di para atletica, con lezioni da 60 minuti potendo scegliere tra una frequentazione settimanale (in questo caso la borsa avrà un valore di 600 euro) oppure bisettimanale, con l'assegno che salirà a 750 euro. L'altra possibilità è quella di un corso di nuoto della Finp, 50 minuti di lezione, corso colllettivo bisettimanale sovvenzionato fino ad un massimo di 710 euro. In totale, il municipio ha messo a bilancio 38.860 euro per finanziare le borse 2022/2023.

I requisiti per la partecipazione

Chiunque, anche se non residente nel IX, potrà inoltrare la domanda, anche se avranno la precedenza coloro che vivono nel municipio. Il bonus consentirà un percorso sportivo a scelta tra atletica leggera e nuoto, con lezioni da svolgere all’interno della struttura dello stadio delle Tre Fontane. Nel caso in cui la graduatoria fosse più ampia del numero delle borse di studio da poter erogare, la precedenza sarà garantita ai residenti del IX Eur, con graduatoria stilata considerando il valore di attestazione redditi anno 2021, deducibile dal documento ISEE 2022, da presentare insieme alla domanda di partecipazione.

La domanda va inoltrata all'indirizzo mail ufficiosport.mun09@comune.roma.it o data a mano in viale Ignazio Silone, secondo ponte, piano terra il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30.