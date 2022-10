INTERVISTA | Il primo anno di Titti Di Salvo: "Stiamo riportando i servizi ai cittadini. Per la giunta il voto è 10"

Due volte deputata e sindacalista di lungo corso in Cgil, Titti Di Salvo nel 2021 è stata chiamata dal Pd (partito in cui milita dal 2014) a misurarsi con una dimensione più locale, ma non meno impegnativa. Un anno fa ha battuto Massimiliano De Juliis (FdI) al ballottaggio con il 58,77% dei voti, riportando il centrosinistra alla guida del parlamentino dell'Eur dopo un quinquennio di Cinquestelle. Nelle linee guida approvate un mese dopo l'elezione, la presidente ha puntato sui beni comuni, sul commercio, sul turismo ma soprattutto sul ricucire un territorio molto vasto e variegato dove coesistono quartieri residenziali e benestanti e altri molto popolari e con pochi servizi. Come sono andate finora le cose? Qual è il bilancio da parte della minisindaca originaria del mantovano? RomaToday lo ha chiesto alla diretta interessata, che ha tenuto ad allargare la valutazione ai suoi assessori: "A loro do sicuramente 10, stanno facendo anche più del richiesto".

Presidente, in questo primo anno di amministrazione pensa di essere riuscita a fare quello che si era prefissata?

"Il 9 novembre all’Archivio di Stato faremo un incontro con tutti i soggetti con i quali abbiamo firmato accordi in questi mesi, quindi rappresentanze collettive, sindacati, comitati. Vogliamo fare un bilancio e poi annunciare la scelta di fare assemblee in tutti i quadranti del territorio, per le quali chiediamo una mano ai cittadini. Sarà una sorta di fact-checking, perché invieremo preventivamente le linee programmatiche approvato l'anno scorso e verificheremo ciò che è stato fatto, cosa avviato e cosa invece deve ancora essere affrontato, capitolo per capitolo, affinché tutti sappiano in che modo stiamo ricostruendo la nostra proposta politica e quali sono le tempistiche. Parleremo anche del futuro, tanto che ci sarà una tavola rotonda con soggetti del lavoro, economia, territorio per parlare di quello che andrà fatto. Ad oggi, per risponderle, posso dire che abbiamo fatto più o meno quello che era previsto per un quinto del nostro mandato".

Parlando di spazi pubblici, quali sono stati i risultati principali?

"Abbiamo riaperto l'ex Vaccheria, l'asilo nido a via Conversi, due casali a Fonte Laurentina uno per i giovani e l'altro per il centro sociale anziani, il casale della Massima, un appartamento per il Dopo di noi a Vitinia, abbiamo avviato la realizzazione di una biblioteca multimediale, verrà realizzato l'hub della creatività nell'ex scuola Lipparini al Laurentino e abbiamo riaperto l'edificio dell'ex scuola Biancospino dove ora ci sono servizi dedicati ai minori e di sostegno psicologico. Questo per colmare il paradosso di un territorio ricco di immobili pubblici inutilizzati, dove però non ci sono posti in cui ragazze e ragazzi possano andare a studiare, fare relazione. Questa è una visione, un’idea".

Lei all'inizio della consiliatura ha puntato molto sulla necessità di ricucire il grandissimo territorio che costituisce il IX, dall'Eur a Trigoria fino a Cinque Colline e Santa Palomba. In un anno quali sono stati gli atti, formali e concreti, che l'amministrazione è riuscita a mettere in campo per arrivare all'obiettivo?

"Le periferie sono i posti in cui ciò che serve a te e agli altri è distante, ma se invece il servizio lo metti a disposizione allora la periferia viene annullata come concetto. Per farlo, per riannodare il rapporto tra persone e istituzioni, abbiamo fatto alcune scelte simboliche e altre concrete. Una scelta che è simbolica e concreta allo stesso tempo è stata quella di aver dedicato un giorno alla settimana da parte mia per incontrare i cittadini, cioè il mercoledì. Una scelta di attenzione verso il territorio, per dire che il municipio è la casa delle persone dove è possibile parlare con la presidente. Il rapporto coi cittadini è da ricucire perché la distanza c'è e lo dice anche il risultato delle ultime elezioni. Un'altra scelta, molto simbolica, è l'utilizzo della fascia: penso sia giusto che le istituzioni si espongano, facendosi riconoscere affinché chi ha qualcosa da dire lo faccia direttamente con me, non mi mimetizzo. E poi stiamo lavorando alla ricostruzione di una rete: abbiamo scelto di siglare accordi e protocolli con moltissimi soggetti. Dall’università ai sindacati all’osservatorio sul lavoro, le imprese piccole-medio-grandi, individuando strumenti diversi come i tavoli (vedi quelli sul turismo e il commercio). È riconoscendo il ruolo a chi ce l’aveva e ce l’ha che abbiamo iniziato a ricucire il tessuto cittadino. E poi gli sportelli di aiuto e sostegno. All’inizio abbiamo detto che volevamo fare un patto per lo sviluppo del territorio ed è proprio questo che intendiamo. Inoltre, ogni lunedì ci sono i giri nei vari quartieri che vengono svolti da assessori e consiglieri. La ex Vaccheria è molto simbolica in tutto questo: è un luogo bellissimo che non veniva usato dal territorio, ora è aperto e al suo interno abbiamo fatto convivere l'arte del territorio e quella internazionale rappresentata dalle opere di Andy Warhol. E la gente è venuta da ovunque, non solo Roma: in media 2.500 persone a settimana. E ci sono 94 volontari che gestiscono l’accoglienza".

Anche i servizi degli uffici sono importanti nell'ottica della "città dei 15 minuti", cavallo di battaglia di Gualtieri e per la ricucitura del tessuto municipale. Cosa è stato fatto e cosa si farà?

"Stiamo lavorando su varie novità. Innanzitutto nei prossimi messi si concretizzerà uno dei 15 progetti per la città dei 15 minuti appena presentati in Campidoglio, che per quanto riguarda il IX coinvolge largo Cannella a Spinaceto. Lì riapriremo l'ufficio anagrafico e istituiremo alcuni sportelli municipali. Inoltre, stiamo studiando la possibilità di un pulmino itinerante che raccolga le esigenze dei territori. Per quanto riguarda i progetti di rifacimento dei 4 mercati plateatici del territorio, l'intenzione è inserire in ognuno dei box in cui sarà possibile fare richieste, esporre problemi e magari anche sbrigare delle pratiche base. Stiamo lavorando per riuscirci".

Avete appena ricevuto in carico numerose aree verdi entro i 20.000 mq, come da delibera sul decentramento: quali sono le vostre intenzioni da qui ai prossimi 4 anni? Le risorse stanziate dal comune sono sufficienti?

"Abbiamo chiesto, nel momento della firma della presa in carico, di essere accompagnati fino a fine anno. Non solo per una ragione di buon senso, ma anche perché il problema grande che esiste è che il decentramento non va fatto solo con i soldi ma anche con le risorse umane, soprattutto in quelle funzioni che richiedono tecnici con competenze specifiche. Ci mancano geometri, architetti, ingegneri, a noi e non solo a Roma. E questa carenza diventa pressante rispetto a tutte le cose che il Pnrr ti chiede di fare. È giusto prendere in carico queste aree verdi, ma resta il problema dell’avere non tanto le risorse, perché ci sono, ma le persone. Il decentramento è un’opportunità e una necessità, sono convinta che avremmo bisogno della riforma costituzionale non andata a dama sui poteri di Roma. Il tema poi non è solo la quantità di persone, ma di come si formano le decisioni nella pubblica amministrazione, un iter che è profondamente da cambiare perché oggi è un problema vero. È molto complesso, lungo, prevale il controllo gerarchico rispetto a quello funzionale e questo rende le cose più farraginose del necessario. Qualcosa però si sta facendo: per la prima volta sono state assegnate 20 unità in più in ogni municipio".

Passiamo ad un tema dolente e di stretta attualità. Con l'acquisto dei terreni di Santa Palomba da parte di Ama, siamo ormai quasi certi che lì verrà costruito il termovalorizzatore: come farà a spiegare ai cittadini questa scelta? Il sindaco Gualtieri l'ha coinvolta?

"Partiamo da un presupposto: io non sono contraria al termovalorizzatore, non ho pregiudizio. Roma ha la necessità e il diritto di essere una città in cui il ciclo dei rifiuti si chiude in modo autosufficiente. E dopo l’incendio che c’è stato al tmb di Malagrotta, questa esigenza si evidenzia ancora di più. Se non si risolve questo problema non si esce da una situazione particolarmente penosa. Le nuove tecnologie e le esperienze acquisite dimostrano che si possono fare impianti che non sono nocivi e che convivono con l'ambiente e la popolazione circostante. Per esempio a Torino, dove ho vissuto a lungo, ho visto cambiare in meglio la città dopo la creazione di questi impianti. Penso però che bisogna ragionare sul come e sul dove, c'è il tema importantissimo della logistica. L'Ardeatina per esempio è una strada che non nasce per sopportare un eccessivo flusso di traffico e già adesso è oltre la sua capacità. C'è modo e modo di costruire un termovalorizzatore e questo ragionamento va fatto con le persone e con la comunità di questo territorio. Il Campidoglio sicuramente lo farà, perché ha sempre detto di volerlo fare e io ho preso un impegno a dialogare con i cittadini".

Sapevate qualcosa della collocazione? Al di là delle voci che sono iniziate a circolare già da aprile.

"L’assessora Alfonsi aveva spiegato pubblicamente che tra le aree interessate c’erano anche quelle del nostro municipio. Noi sapevamo che era possibile ma non certo. Qualche mese fa c'è stato un consiglio municipale in cui sono state presentate mozioni a favore e contro, io dissi con convinzione che si doveva fare un ragionamento sul come e dove solo quando avremmo avuto tutte le informazioni utili. Oggi sappiamo che Ama acquisirà i terreni e siamo quindi nella condizione di costruire con l’amministrazione un rapporto sul come fare l'impianto".

Recentemente c'è stato l'ennesimo morto su via di Vigna Murata, ma non è l'unica strada pericolosa del territorio: cosa dovrà fare il municipio nell'immediato per arginare questa tragedia quotidiana?

"Noi sentiamo la responsabilità sostanziale di questi incidenti, anche non avendo tutti i poteri necessari per arginare il fenomeno. Stiamo stringendo rapporti con Città metropolitana e assessorato comunale per risolvere questo problema. Ci sono tratti dove la velocità è molto spinta, penso anche a via dell’Acqua Acetosa Ostiense. Gli interventi fattibili, anche non esosi, ci sono e vanno messi in campo".

Infine, che voto si darebbe per questi primi 12 mesi da presidente?

"Mi do 10 e lo do anche alla giunta per l’impegno, hanno fatto anche più di quanto ho chiesto. Noi chiediamo al Campidoglio di darci la responsabilità di fare le cose, comportandoci già come se le potessimo fare autonomamente. All'effettivo lavoro svolto do invece 7, perché l'impegno è tanto, c'è una visione chiara del territorio, ma poi ti imbatti nelle difficoltà e giustamente alle persone importa poco. Voglio fare di più e meglio: penso alle ragazze e ai ragazzi che devono impiegare ore per andare a scuola dalle Cinque Colline. Ma finora siamo riusciti a ridare identità al territorio: la Vaccheria, il festival 9daLeggere, il lavoro sulla carta del turismo, l'agricoltura di qualità del nostro agro. Vorrei finire sottolineando il lavoro svolto anche per dare il giusto riconoscimento agli organismi di consultazione e decisione: la digitalizzazione completa della sala consiliare, cosicché chi interviene da remoto può votare come fosse presente. Abbiamo aperto un tavolo interistituzionale sulla violenza di genere, aperto la consulta dei giovani, mentre quella dei comitati di quartieri è allo studio della bozza mentre siamo quasi alla fine del regolamento per la consulta delle donne. Abbiamo aperto da poco un tavolo con il ministero della Difesa per la mobilità e la viabilità del Castello della Cecchignola".