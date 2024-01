Parchi e aree ludiche, tutti gli interventi nel IX municipio. In ballo oltre 1 milione di euro

Nel territorio del IX municipio sono in partenza una serie di interventi che riguarderanno le aree verdi e quelle ludiche, in tutti i quartieri. Lo stanziamento di fondi da parte dell'ente di prossimità è pari a circa 1,2 milioni di euro, divisi su tre appalti che interesseranno anche rotatorie, aiuole e arredo urbano.

Tre appalti per verde e aree ludiche

Sono tre gli appalti realizzati dal IX municipio dell'Eur per la manutenzione di parchi, giardini, aiuole e aree verdi del territorio. Il 2024, soprattutto dalla Primavera in poi, vedrà all'opera le ditte vincitrici delle gare un po' ovunque. Da Trigoria a Spinaceto, da Vallerano a Vitinia, da Tor de' Cenci a Villaggio Azzurro all'Eur. In questo modo, in vista della stagione estiva, non dovrebbero ripetersi i fenomeni che tanto hanno fatto discutere lo scorso anno, con erba alta e impraticabilità dei parchi. Non solo. L'obiettivo è quello di rendere nuovamente fruibili un certo numero di parchi giochi, che in diversi casi sono off-limits da anni a causa dell'interdizione delle giostre, decisa dall'ufficio dedicato per motivi di sicurezza.

Quando cominciano gli interventi

Per quanto riguarda le aree verdi, i parchi e giardini l'amministrazione del IX avrà a disposizione 260mila euro, stessa cifra per aiuole, rotatorie e cigli stradali, mentre la fetta più ampia (600mila euro) è stata stanziata per la manutenzione delle aree ludiche, dell'arredo urbano e delle aree di emergenza, incluse le certificazioni anticendio. "Entro fine febbraio sarà tutto pronto - spiega l'assessore all'ambiente e vicepresidente, Augusto Gregori - così da avere le ditte operative dal 1° marzo. Ad oggi ci sono interventi già in essere, nello specifico quelli per l'ispezione delle giostre nelle aree ludiche". Il primo appalto dei tre finanziati, che partirà entro la fine di questa settimana, riguarda il verde. Poi seguiranno gli altri due tra febbraio e inizio marzo.

I parchi e le aree giochi interessati

Interpellato dai comitati di quartiere e dai consiglieri, durante l'ultima commissione ambiente municipale del 24 gennaio, Gregori ha rassicurato sull'ampiezza degli interventi. Ad essere inclusi nelle tre gare sono tutto il quadrante di Tor de' Cenci, Torrino-Mezzocammino e Villaggio Azzurro, Spinaceto, il Laurentino, Trigoria, Vitinia, Vallerano, Eur Papillo, Decima e Santa Felicola. Verranno infatti ripristinate le aree ludiche di via Malpeli, via Aldo della Rocca (giostre e attrezzature fitness), nel parco Eros Corizza (inserito negli appalti dopo che i fondi stanziati due anni fa sono stati usati a Vigna Murata), il parco del Molino e al Papillo, il parco La Porta di Valentina e il Corto Maltese a Mezzocammino. Anche a Decima, nel parco di via Sabatini, tornerà l'area ludica oggi rimossa. All'orizzonte anche la riqualificazione del parco dei Limoni, molto attesa dai residenti di Trigoria, lì dove a ottobre è stato deciso di installare una targa in memoria di Nils Liedholm, storico allenatore della Roma tricolore del 1983.

Salta l'accordo con Eur Spa

"Per quanto riguarda l'area verde di via Carlo Avolio a Spinaceto - specifica Gregori - si tratta di un terreno su cui ha competenza il dipartimento, non è tra quelli passati a noi con il decentramento. Stiamo interloquendo con gli uffici perché si smuova qualcosa. Mentre a Parco Campagna (sempre Spinaceto, ndr) abbiamo potato le alberature verticali e il servizio giardini sta proseguendo nell'opera di manutenzione". Niente da fare per l'accordo con Eur Spa per la manutenzione del verde nel quartiere dell'Esposizione Universale: "Ci sono criticità da parte della Ragioneria capitolina - spiega Gregori - e noi non possiamo aspettare i loro tempi. Quindi anche lì rientra nella divisione dei lotti fatta e nei tre appalti in corso". A Vitinia i lavori nell'area ludica, interdetta per motivi di sicurezza, partiranno presumibilmente ad aprile. "Il mutuo lo abbiamo ricevuto il 28 dicembre" fa sapere Gregori.