Municipio IX, approvato il bilancio 2022-2024: "Servizi sociali, turismo e commercio i pilastri da cui ripartire"

Fragilità sociali e terzo settore, attività produttive e turismo. Sono questi i tre pilastri sui quali si regge il bilancio approvato prima di Natale in Municipio IX. Il 23 dicembre infatti da largo Peter Benenson è partito l'ok per quelle che sarà l'impegno di spesa per le annualità 2022, 2023 e 2024.

Primi accenni di decentramento

Un bilancio che, come specifica la presidente Titti Di Salvo "già mostra qualcosa della nuova impostazione voluta dalla nuova amministrazione comunale, ovvero un decentramento vero che fornisca risorse e strumenti ai Municipi". E in effetti in fase di approvazione del bilancio pevisionale in Campidoglio, sono stati stanziati 12 milioni di euro in più di spesa corrente per i 15 territori, fondi che verranno distribuiti in base a nuovi criteri. "Non solo il numero di abitanti - fa sapere Di Salvo - ma anche l'estensione del territorio e le specifiche necessità della cittadinanza".

Costituzione di una nuova governance

Un decentramento che ha mosso i suoi primi passi con l'approvazione della delibera che trasferisce ai Municipi la gestione delle aree verdi sotto ai 20.000 metri quadri, ma non solo: "Quando ad aprile scadrà il contratto di servizio con Ama - ricorda la minisindaca dell'Eur - il nuovo accordo prevederà l'istituzione delle Ama di Municipio. Siamo in una fase costituente di una nuova governance, siamo in una nuova fase scandita anche dal Pnrr, dal Giubileo 2025 e dalla sfida per Expo 2030".

Sociale, mercati e turismo: "Ma serve anche più personale"

Tornando alle risorse per i prossimi tre anni, l'obiettivo che ha mosso le azioni della giunta di Centrosinistra e tutto il consiglio è stato quello di "rispondere alle diverse esigenze del territorio - spiega Di Salvo - perché il IX è un territorio disomogeneo, ci sono tante diversità dalle quali scaturiscono molte istanze differenti. Si passa dalle esigenze di tutela delle riserve naturali al rilancio e stimolo delle attività produttive con attenzione particolare ai nostri quattri mercati, dalla risposta alle fragilità sociali che passa anche per il sostegno al terzo settore fino all'investimento di risorse per iniziative turistiche e attività culturali". Finanziato anche un fondo per i centri estivi sportivi e ricreativi. Senza dimenticare "la necessità di un aumento dell'organico negli uffici - conclude Di Salvo - perchè nel nostro Municipio mancano circa 80 unità. Per portare a termine le politiche sul territorio servono persone competenti, tecnici, professionisti".

"Equilibrio e sostenibilità"

Per il vicepresidente del IX e presidente del Pd Lazio, Augusto Gregori, quello approvato il 23 dicembre "è un bilancio all’insegna dell’equilibrio e della sostenibilità. Abbiamo lavorato per dare le prime risposte alle istanze più urgenti e sentite dagli abitanti del nostro territorio - fa sapere a Roma Today - , con un importante lavoro di verifica e nuovi investimenti che diano sviluppo a tutta l’area Municipale. Penso, ad esempio, all’attenzione che abbiamo dedicato al settore turistico o a quello per la salvaguardia dei mercati, due temi estremamente diversi ma ugualmente importanti per la cura e la crescita. Voglio inoltre ringraziare per il grande lavoro svolto la presidente Di Salvo, la giunta, il presidente del consiglio Bedoni - conclude Gregori - tutto il consiglio municipale e tutti gli uffici che hanno contribuito a questo prezioso lavoro di squadra".

I fondi per il sociale: l'obiettivo è far scorrere le graduatorie

Proprio nel solco di quanto spiegato dalla presidente, andando a leggere il documento sulla variazione di bilancio è possibile notare che, tra le varie voci, sono stati richiesti oltre 691.000 euro in più per ognuna delle tre annualità a favore dell'assistenza domiciliare indiretta delle persone con disabilità, considerato che la lista d'attesa attuale è di 122 adulti e 17 anziani. Sono 425.600 gli euro richiesti in più per ognuno dei tre anni, invece, a sostegno del Saish, servizio per l'autonomia e l'integrazione della persona disabile, per il quale il Municipio fa sapere che la lista d'attesa è di 122 utenti. La richiesta di maggiori risorse per il pagamento delle rette ai minori dati in affidamento passa dagli oltre 961.000 euro per il 2022 agli 800.000 per 2023 e 2024.