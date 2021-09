Trasporti: con l'avvio delle scuole arrivano le modifiche alle corse delle linee 070 e 070DS

Dal 13 settembre, in concomitanza con la ripresa dell’anno scolastico, Atac ha deciso di avviare le modifiche a due linee di trasporto pubblico locale: la 070 e la 070DS.

Le modifiche alla linea 070

Il percorso dello 070 , la linea che collega l’Eur con via di Malafede, è stato modificato secondo le disposizioni di Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, e dal 13 settembre prevede questo tragitto:

Andata: Piazzale della Stazione Enrico Fermi, Via della Stazione Enrico Fermi, Viale America, Via dell'Arte, Viale Europa, Viale Beethoven, Viale America, Viale Umberto Tupini, Largo Ataturk, Viale della Tecnica, Viale dell'Oceano Pacifico, Viale Avignone, Via Tolosa, Viale Giorgio Ribotta, Via Severino Delogu, Via di Decima, Via Ostiense, Via Fiumalbo, Piazza Stanlio e 011io, Via Marcello Mastroianni, Via Domenico Modugno, Via Massimo Troisi, Via Paolo Stoppa, Via Nora Ricci, Via di Malafede (altezza Via Cristoforo Colombo) quindi attuale itinerario fino al capolinea di P.le della Stazione Cristoforo Colombo.

Ritorno: Dal capolinea Staz.ne Cristoforo Colombo (RL) percorso attuale fino a via Cristoforo Colombo altezza via di Malafede, quindi Via di Malafede, Via Massimo Troisi, Via Domenico Modugno, Via Marcello Mastroianni, Piazza Stanlio e 011io, Via Fiumalbo, Via Ostiense, Via di Decima, Via Severino Delogu, rotatoria, Viale Giorgio Ribotta, Viale dell'Oceano Pacifico, Viale della Tecnica, Largo Ataturk, Viale Umberto Tupini, Viale America, Viale Beethoven, Viale Europa, Via dell'Arte, Viale America, Via della Stazione Enrico Fermi, Piazzale della Stazione Enrico Fermi.

Le modifiche alla linea 070DS

Per quanto riguarda la linea 070 DS dal 13 settembre le corse saranno effettuate rispettando le seguenti fermate:

Andata: Ple della Stazione Enrico Fermi, attuale itinerario fino a Via Carlo Levi, rotatoria Piazza Guido Piovene, Via Carlo Levi, poi Via Paride Stefanini, Via Severino Delogu, Via di Decima, Via Ostiense, Via Fiurnalbo, Piazza Stanlio e 011io, Via Marcello Mastroianni, Via Domenico Modugno, Via Massimo Troisi, Via Paolo Stoppa, Via Nora Ricci, Via di Malafede altezza Via Cristoforo Colombo, quindi attuale itinerario fino al capolinea di Pie della Stazione Cristoforo Colombo.

Ritorno: Dal capolinea Siaz.ne Cristoforo Colombo (RL) percorso attuate fino a via Cristoforo Colornbo altezza via di Malafede, poi Via di Malafede, Via Massimo Troisi, Via Domenico Modugno, Via Marcello Mastroianni, Piazza Stanlio e 011io, Via Fiumalbo, Via Ostiense, Via di Decima, Via Severino Delogu, Via Paride Stefanini, Via Carlo Levi attuale percorso fino al Capolinea di Piazzale della Stazione Enrico Fermi.