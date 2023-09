Per rilanciare il quartiere del termovalorizzatore il municipio stringe un patto con gli imprenditori

Se i piani del Comune andranno a buon fine, entro il 2027 a Santa Palomba ci sarà un impianto termovalorizzatore che lavorerà 600.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Nel frattempo, il municipio IX vorrebbe trasformare l'immagine del quadrante, il più periferico del territorio, ai confini con il comune di Pomezia. Per riuscirci, ha stretto un patto con il Consorzio industriale che ha sede a Borgo Sorano e sta per iniziare dei sopralluoghi tematici.

La riqualificazione di Borgo Sorano a Santa Palomba

L'obiettivo è riqualificare la zona. Borgo Sorano, a Santa Palomba, rappresenta la grande criticità della zona: disagio sociale, mancanza di servizi, assenza delle istituzioni che lì non hanno neanche uno sportello. E così prima dell'estate la giunta di Titti Di Salvo, IX municipio, ha incontrato per la prima volta il Consorzio industriale, sul posto. "Vogliamo capire come riqualificare, valorizzare e rilanciare l'area - fa sapere il vicepresidente, Augusto Gregori -. Nel frattempo abbiamo lanciato una task force per snellire le pratiche burocratiche per l'insediamento di siti produttivi e nuove realtà imprenditoriali".

Sopralluoghi con tecnici, Ama e Acea

Ma questo è già un livello superiore. A Santa Palomba, lì dove ancora non vede la luce il progetto di social housing "Prati Latini" a causa dell'impennata dei costi degli oneri urbanistici, servono aree ludiche, strade, servizi. "Con gli industriali - prosegue Gregori, che da novembre 2022 ha anche la delega all'ambiente - abbiamo istituito una cabina di regia per migliore viabilità, decoro, illuminazione. Dalla prossima settimana porteremo lì la direzione tecnica del municipio, poi Ama e Acea. Vogliamo ripristinare l'illuminazione di tutto il sito intorno al Consorzio a Borgo Sorano. Loro si sono impegnati a curare e riqualificare determinare aree dando alla cittadinanza spazi ludici e ricreativi".

"L'impianto sarà una opportunità ma attenti alla viabilità"

Riguardo all'arrivo del termovalorizzatore, Gregori riferisce di un certo interesse da parte degli imprenditori del luogo: "La vedono come un'opportunità - ammette - anche se c'è grande attenzione sull'impatto che avrà sulla viabilità della via Ardeatina. Per questo ci saranno grandi investimenti di Ferrovie dello Stato per il trasporto su ferro. Inoltre, ci hanno chiesto di intensificare gli interventi sul trasporto pubblico sia per portare le persone da Santa Palomba al Consorzio, sia dalla nuova stazione del Divino Amore. Basta con i ghetti, dobbiamo realizzare ovunque spazi integrati e vivibili. Un altro obiettivo è quello di riportare a Borgo Sorano una sede municipale, che prima c'era ma poi è stata chiusa".