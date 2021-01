Laghetto dell’Eur, tornano i cantieri sul ponte: la carreggiata verrà ristretta

Il ponte sul laghetto dell’Eur, in direzione centro, ha bisogno di lavori di consolidamento. Nel tratto della Cristoforo Colombo che consente l’attraversamento dello specchio d’acqua è stato autorizzato l’avvio di un nuovo cantiere.

Perchè i lavori

Il tratto interessato è quello tra viale America e viale Africa. E’ lì che occorre intervenire per “proseguire i lavori di ripristino dei giunti tecnici del ponte del laghetto dell’Eur in direzione Roma” si legge nella determina dirigenziale che il comandante del IX Gruppo della polizia locale, Angelo Giuliani, ha firmato il 5 gennaio.

Le modifiche alla viabilità

L’intervento, inevitabilmente, comporterà “restringimenti della carreggiata realizzati in funzione dell'avanzamento dei lavori”. Per consentire le operazioni necessarie, quindi, è stata diramato un provvedimento che, con decorrenza immediata, resta valido fino al 16 gennaio del 2021 e che prevede, oltre al divieto di fermata ed all’istituzione, nel tratto interessato, del limite di 30km orari, anche il restringimento della carreggiata.

Il precedente

La sostituzione dei giunti tecnici, nel ponte del laghetto, era già stata operata nel 2017. In quella circostanza i lavori avevano comportato anche la chiusura del tratto stradale interessato, con la deviazione del traffico veicolare nelle vie circostanti. Una scelta che aveva provocato grandi disagi per i pendolari che, provenendo dalla periferia sud della Capitale, utilizzano quel ponte per raggiungere la metropolitana o per dirigersi in auto in direzione centro.