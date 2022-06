La pensilina è pericolante e il comune sopprime una fermata dell'autobus

Una fermata dell'autobus soppressa perché la pensilina è pericolante dopo esser stata colpita da un'automobile. Succede in IX municipio, sulla via Ardeatina all'altezza di Santa Felicola e la decisione è stata presa il 30 maggio da Roma Capitale.

La linea coinvolta, gestita da Roma Tpl, è la 702 che da Torre Sant'Anastasia porta gli utenti alla metro B Laurentina. Nello specifico, come si legge nella lettera che il dipartimento mobilità e trasporti ha inviato ad Atac e al IX municipio, la fermata numero 80981 al momento non esiste più, con tutti i disagi che questo comporta per chi abita in una zona ai margini del territorio, non molto servita e con una presenza sporadica di fermate dell'autobus.

C'è poi una curiosità: nessuno sa di chi sia la pensilina. O meglio, chi sia competente per la manutenzione. Il dipartimento ha svolto le sue verifiche e ha fatto sapere che non risulta né in carico ad Atac né all'amministrazione capitolina. "E' chiaramente di competenza Atac - è convinto Pasquale Calzetta, ex presidente del IX quando ancora si chiamava XII - anche se quelle pensilina le installammo noi tra il 2010 e il 2011, perché non c'era nulla in tutta la zona dal Divino Amore fino al Gra. La gente aspettava l'autobus in mezzo alla strada".

Secondo Calzetta "l'intervento andava concordato prima, evitando disagi. Prima di sopprimere una fermata gli uffici e il municipio si sarebbero dovuti sentire, stabilendo l'intervento, così da ridurre il disservizio per mezza giornata al massimo".

L'assessora alla mobilità del IX, Paola Angelucci, fa sapere a RomaToday che "ci stiamo adoperando per la rimozione, ma vorremmo anche capire se davvero non c'è un ente responsabile. Abbiamo anche contattato Roma Servizi per la Mobilità e il dipartimento ambiente perché vorremmo venisse effettuata la pulizia di tutte le fermate in quella zona, per renderle agibili e fruibili correttamente". Sulla soppressione della fermata, l'assessora è critica: "Si poteva evitare spostando la fermata - conclude - come si fa quando c'è un cantiere. Faremo richiesta al dipartimento".