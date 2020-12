Laghetto dell’Eur, c’è una nuova palestra outdoor: “Venite a fare sport in sicurezza”

Una palestra all’aperto in uno dei luoghi più suggestivi della Capitale. Al laghetto dell’Eur, all’altezza del Giardino delle Cascate, è stata creata un’area ideale per la pratica di attività fisica.

Al riparo di poderosi eucalipti, su una piattaforma di circa 100 metri quadrati, Eur Spa ha fatto sistemare delle macchine per il fitness a corpo libero. Si trovano nella zona del belvedere, all’altezza del Giardino delle Cascate. Uno spazio suggestivo, aperto ogni giorno al pubblico che può, in maniera del tutto gratuita, accedervi dalle ore 7:00 alle 18:00.

La realizzazione di questa palestra outdoor arriva in un momento delicato, in cui gli impianti sportivi al coperto non sono accessibili a causa del nuovo Coronavirus. E giunge al termine di un processo di riqualificazione che ha consentito di riaprire al pubblico, dopo 60 anni, 4,5 ettari di parco monumentale. Un luogo ideale per fare passeggiate, trascorrere il tempo ed ora fare anche dell’attività sportiva.

“Venite a vedere il parco e le magnifiche cascate per passare ore liete e in armonia – ha dichiarato Antonio Rosati, neo amministratore delegato di Eur Spa, rivolgendosi ai residenti ed ai romani in generale - Questa è una metafora di ciò che vogliamo fare del patrimonio dell’Eur, cercando il miele in ogni fiore”.

La realizzazione della palestra all’aperto, fanno sapere dalla società che gestisce il patrimonio immobiliare ed il verde nel cosiddetto “Pentagono” di Roma Sud, “é il primo importante elemento di un più ampio progetto di valorizzazione sportiva strutturata delle aree del parco centrale del lago” ha spiegato il presidente di Eur Spa Alberto Sasso, che ha promesso “seguiranno molte novità, tutte volte all’incentivo all’attività fisica nei nostri splendidi spazi”.