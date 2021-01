Laghetto dell’Eur, ristretta la carreggiata per l’avvio del cantiere: traffico in tilt

La carreggiata sul ponte che attraversa il laghetto dell’Eur, in direzione centro, è stata ristretta. I lavori previsti sul cavalcavia, nel tratto compreso tra viale Africa e viale America, sono dunque partiti e come era nelle previsioni il traffico ne ha risentito.

I disagi

“Le transenne sono state messe nella tarda mattinata di giovedì 7 e da allora non sono mancati i disagi. Già ieri, infatti, ci sono state lunghe code sulla Cristoforo Colombo che, questa mattina, si sono puntualmente ripetute - ha fatto notare Manuel Gagliardi, consigliere democratico del Municipio IX. Far coincidere l’avvio del cantiere con il rientro al lavoro dei cittadini non mi sembra una scelta felice. Ma senza il debito preavviso ha finito, già nella giornata del 7, col bloccare un intero quadrante”.

Il precedente

Dal 7 sono anche riprese le scuole, superiori escluse. E questo può aver inciso ulteriormente sui volumi di traffico. Gli interventi, tuttavia, non sono della portata di quelli che già nel 2017 hanno interessato il ponticello sul laghetto. In quell’occasione, infatti, l’infrastruttura venne totalmente chiusa, e la deviazione della viabilità nelle strade attigue, finì per creare seri disagi alla circolazione.

La fine dei lavori

Questa volta le operazioni saranno più contenute. “Devono sostituire solo il giunto di dilatazione sul lato di viale Africa - ha spiegato il presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti - è un lavoro che avevano iniziato a Dicembre e poi per il maltempo non sono riusciti a portare a termine. Ora lo faranno, meteo permettendo, entro venerdì 15 gennaio”. Tra una settimana quindi, se il tempo sarà clemente, i lavori saranno ultimati.

Il dettaglio degli interventi

Anche la presidente della commissione Lavori pubblici di Roma Capitale, Alessandra Agnello, ha fornito un chiarimento sull'intervento in corso. "I lavori realizzati a cura del Dipartimento SIMU (Lavori Pubblici) , UO Opere d'Arte Stradale, sono di manutenzione ordinaria e consistono nel rifacimento di 4 linee di giunti di dilatazione del ponte. Le lavorazioni saranno distinte tra giunti su impalcati che interessano la sede stradale e giunti che interessano gli impalcati in corrispondenza dei marciapiedi - ha chiarito Agnello - Attualmente sono in corso le lavorazioni su tutte e 4 le linee di giunti su sede stradale, si circola su unica corsia di marcia e, pioggia permettendo, le lavorazioni termineranno domani (l'8 gennaio ndr) con riapertura della intera carreggiata".

Il ritorno alla normalità

Ne beneficerà la mobilità del quadrante. Tuttavia i lavori non si concluderanno nella giornata di venerdì 8, perchè, ha aggiunto Agnello "A seguire inizieranno i lavori sui giunti presenti in corrispondenza dei marciapiedi, quest'ultima fase essendo i marciapiedi protetti da barriere di sicurezza non interferirà con la viabilità".